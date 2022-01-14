Провёл опрос на «Вестях ФМ», в ходе передачи «От трёх до пяти», насчёт «красных линий», которые российскими переговорщиками недавно яснее ясного обозначены американцам и НАТОвцам, причём до того убедительно было объяснено, что линии эти пересекать не надо — не тот случай… Интересно стало, что отечественная публика насчёт всего этого думает, особенно про то, что нужно делать России, если наши западные соседи по планете, они же «потенциальный противник», линии эти пересекут или пересечь попытаются, как они всегда в течении последних 30 лет без особых для себя последствий и делали. Причём делали так часто, что привыкли к тому, что так, собственно, и должно быть, отчего с таким изумлением, негодованием и нервным тиком российские условия и были ими восприняты.

ПЯТЬ раз они расширяли свой блок НАТО на восток и дорасширялись уже до предела — осталось только Россию ликвидировать — и можно с Японией брать в клещи Китай. Ну, или что там им ещё в голову взбредёт — мало ли… Так вот, реакция слушателей была более, чем характерна для российского населения. Притом, что выборка получилась изрядная: более двух тысяч человек за полчаса с небольшим. Из них менее 1% за то, чтобы если помянутые «красные линии» будут пересечены, всё-таки продолжать переговоры, как это до сих пор и было. Почти 20% за уничтожение или жёсткую силовую нейтрализацию всего, что за означенную черту сунется. И почти 80% за превентивное обеспечение таких условий существования США и блока НАТО, чтобы там и мысли ни у кого об этом не возникало.

Не зря, всё-таки китайцы русских называют «боевой» или «воинственной нацией». Имея для этого все основания и более чем 400-летний опыт проживания по соседству, притом, что в течение этого периода времени между нами много чего было. Соединённых Штатов, к слову, тогда ещё как отдельного государства и на карте-то не существовало… Но это китайцы, у которых история длиннёхонькая и они за свои несколько тысяч лет много кого видали. У американцев она много короче. У нас уже Большой Театр стоял, когда они только-только с англичанами начали за свою независимость бодаться. Что до НАТО, по историческим меркам весь Североатлантический альянс — порождение буквально вчерашего дня. Не стоило б им с нами рисковать, что ли? Очень уж народ на свой счёт выбесили, особенно с Украиной. Так плохо может это для них кончиться…