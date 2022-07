«Русские каверы и ремейки». Новая жизнь хитов из прошлого

2022, Яндекс. Музыка

Лет тридцать назад российские меломаны с удивлением узнали, что «I Will Always Love You», «Crying in the Rain», «Nothing Compares 2 U» и «Knockin’ On Heaven’s Door» — это ремейки, а Уитни Хьюстон, A-Ha, Шинейд О’Коннор и Guns N’ Roses соответственно вовсе не были первыми исполнителями этих песен, хотя именно их версии считаются лучшими. На советской эстраде такой традиции не было: одну и ту же песню могли петь, не претендуя на первенство, хоть десяток исполнителей, на радость авторам, которым шли хорошие отчисления.

Прошли годы, и российский шоу-бизнес перенял от западного почтительное отношение к ремейкам. Кавер-верии используют молодые артисты с недостаточно хитовым собственным репертуаром — естественно, в тайной надежде затмить оригинал. Кроме того, неутихающая любовь к ретро-музыке заставляет то и дело обращаться к старым песням — но хоть как-то освежать его новыми версиями. В плейлисте «Русские каверы и ремейки» собраны самые заметные образцы за последнюю пару лет. Ремейков набралось три десятка — внушительное, само за себя говорящее число. Причём «Ночь» Андрея Губина и «Знаешь ли ты» Максим попали в сборник в целых двух версиях (хотя ни одна из них не превзошла оригинал).

Зато о новой жизни песен можно говорить в случае с «Седьмым лепестком», которую Антон Токарев превратил в мощную вещь, решённую едва ли не в симфо-роковом ключе, и с «Не верь, не бойся, не проси» — Евгений Мильковский и «Нервы» сделали из звонкой композиции «Тату» тяжёлый альт-роковый номер. Красиво звучат и «Маленький принц» в исполнении Кристины Орбакайте и её дочери Клавдии Земцовой, и хоровые «Крылья» «Наутилуса Помпилиуса», перезаписанные для сериала «Пассажиры». Shaman продемонстрировал собственные вокальные данные, перепевая нестареющую «Улетай (на крыльях ветра)» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь», а «Моя Мишель» сделала песню «Ты и музыка» даже загадочнее, чем было у Жанны Агузаровой.

Есть, естественно, и версии менее примечательные. «Розовый фламинго» от Cream Soda не смотрится без дикого клипа, «Если в сердце живёт любовь» Mary Gu теряется на фоне савичевского варианта, а «Стюардесса по имени Жанна 2.0» вообще не очень соответствует критерию отбора в плейлист, ибо исполнена тем же Пресняковым и практически так же. «Позови меня с собой» Кристины Орбакайте к варианту Аллы Пугачёвой ничего не добавляет — кроме разве что слушательского восклицания: «Надо же, дочь стала петь, как мама».

Алексей МАЖАЕВ.