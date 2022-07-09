Рокеры пообещали остаться

Немного издалека приходится заходить нынче патриотическим силам — смещая слегка саму точку сборки. Хороший пример — свежий «хор» отечественных рокеров, которые под руководством Гарика Сукачева спели песню Анатолия Крупнова «Я остаюсь».

Песне как раз тридцать лет, она была слегка не о том, да и сейчас ведь исполняется слегка не о том. Не о том, что мы с Родиной до конца, с ней согласны и готовы прикрыть спину нашим героям. Она всего лишь о том, что рокеры остаются, а уж с какими целями и мыслями — дело сугубо личное.

Если помнить, то первым эту удачную перекладину для эквилибристики нашел очень ловкий Шнуров, просто высмеяв беглецов. Теперь лозунг «Я остаюсь!» — это максимально мягкое (без Z, без поездок на Донбасс и в госпитали) выражение патриотической позиции. За которую вроде как не нужно извиняться перед частью друзей и поклонников или внутренним пацифистом. Если что — это ведь вообще просто в память об Анатолии Крупнове исполнили, как не раз уже делали…

Здравое, кстати, решение. Где-то в марте ему б вообще цены не было. Да и сейчас выглядит достойно. Внутренний консенсус в стране должен учитывать не только активно поддержавшую СВО часть народа. Для таких умеренных и создается этот смягченный патриотический фундамент. И уже другой вопрос, что почти этим же составом можно спеть и более смелую песню. По крайней мере, более половины участников записи — свою поддержку стране уже успели выразить и на уровень выше.

Возможно, сейчас очень важно было взять именно числом, показав, что в нашем роке достаточно патриотов, чтобы перестать постоянно оглядываться на Макаревича да БГ. Вот полный список участников проекта. И ведь там еще отнюдь не все, поддержавшие страну другими словами. Одни Джанго с Кипеловым и Чичерина с Самойловым чего стоят.

Сергей Шнуров («Ленинград»), Владимир Шахрин («Чайф»), Александр Ф. Скляр («Ва-Банкъ»), Олег Гаркуша («АукцЫон»), Сергей Галанин («Серьга»), Сергей Чиграков (Чиж&Co), Алексей Романов («Воскресение», «Машина времени»), Николай Девлет-Кильдеев («Моральный кодекс»), Евгений Маргулис («Воскресение», «Машина времени»), Андрей Бледный и Антон Завьялов (25/17), Андрей Князев (КняZz, «Король и шут»), Настя Полева («Настя»), Светлана Сурганова («Сурганова и Оркестр»), Ая («Город 312»), Антон ‘Пух’ Павлов (F.P.G), Маша Макарова («Маша и медведи»), Владимир и Сергей Кристовские (Uma2rma»), Татьяна Литвиненко («Квартал»), Максим Кучеренко («Ундервуд»), а также Детский хор «ВГТРК» и зрители «Квартирника у Маргулиса».