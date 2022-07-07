Гарик Сукачёв и др. — «Я остаюсь»

2022, Navigator Records

К 30-летию одной из лучших песен Анатолия Крупнова «Я остаюсь» Гарик Сукачёв запустил проект «Я остаюсь». В течение нескольких месяцев он информировал в соцсетях об участии в проекте тех или иных рок-музыкантов первой величины, правда, не конкретизировал, во что это выльется. Термин «проект» оставлял простор для воображения, однако «Я остаюсь» оказался всего лишь коллективной новой версией песни. Возможно, словосочетание «всего лишь новая версия» звучит не совсем справедливо, ведь собрать всех этих звёзд (Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Ая, Сергей Чиграков, Андрей Князев, Антон «Пух» Павлов, Андрей Позднухов, Антон Завьялов, Маша Макарова, Настя Полева, Светлана Сурганова, братья Кристовские, Татьяна Литвиненко, Максим Кучеренко, Алексей Романов, Евгений Маргулис и др.) в студии, а потом смонтировать получившееся в единое целое наверняка было непросто. Тем не менее сам процесс пока выглядит более впечатляющим, чем результат.

Новая «Я остаюсь» сделана по принципу «Замыкая круг» или «We Are The World», когда каждый участник поёт по кусочку, стараясь в своём коротком фрагменте ярко проявить индивидуальность. Загвоздка в том, что «Я остаюсь» — песня не балладная, а весьма энергичная, соответственно, звёздам пришлось проявлять себя в быстром и громком пении либо молодецких выкриках, поэтому на выходе получилось почти цыганское многоголосье. Гарик Сукачёв эту песню уже перепевал, и примерно в таком же духе — ему этот жанр вообще близок. Но на этой скорости непросто разобраться, кто что поёт: голоса все, естественно, знакомые, но уж больно быстро сменяются. Возможно, клип как-то поможет аудитории разобраться. Однако и видеоряд навряд ли превратит песню в «манифест остающихся» и вообще придаст ей больший смысл, чем дружеский музыкантский междусобойчик. Крупновская версия 30-летней давности всё равно звучит драйвовее, целостнее и осмысленнее, нежели этот амбициозный ремейк.