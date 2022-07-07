Полина Гагарина — «Вода». Мокрая девочка танцует

2022, Полина Гагарина

Полина Гагарина, конечно, невероятно круто поёт и иногда вытягивает своим голосом композиции, которые не стали бы хитами в исполнении 99% певиц. Но очевидно, что «ту самую песню», свой главный шлягер она ещё не спела. Полагаю, при поиске нового репертуара Полина имеет в виду, что будущая «визитная карточка навсегда» может найтись в любой момент… вот сейчас… или нет, в следующий раз. Но пока не находится. И «Вода» при всей своей мощи и яркости тоже не она.

Полина Гагарина, правда, искренне кайфует от песни и этого не скрывает.

— Это, пожалуй, первая моя песня за многие-многие годы после «Колыбельной», которую я сама слушаю, — сказала Полина в интервью «Авторадио». — Я слушаю себя в машине. Это просто на грани фантастики, ощущение, что пою не я, а просто звучит сумасшедше крутая песня, от которой я получаю дичайшее удовольствие, сколько бы раз ни слушала. А я ее прослушала уже 6 873 раза и с удовольствием буду продолжать это делать. Это моя любовь, моя молитва, моя исповедь небесам. Очень личная песня из самых недр души. Я тоже принимала участие в написании слов песни частично, и от этого она еще более личная.

Рефрен «на моей коже вода, слова его тоже вода» действительно хорош — тут и игра слов, и вокальная атака. Правда, за шляг-фразой следует довольно невнятное (в прямом смысле, слово «дал» скорее угадываешь, чем слышишь) продолжение «Боже, зачем ты мне его дал, если всё это не навсегда». Если послушать песню несколько раз, выяснится, что запоминаются только те две строчки. Что касается видеоклипа, то он почти буквально иллюстрирует песню: Полина сталкивается с большим количеством воды и в конце концов ныряет туда с головой. Раза четыре в кадре мелькает ещё один участник водных процедур — довольно расплывчатый; видно, что это мужчина, но больше не знают о нём ничего. Ну а зрители-мужчины, которые, возможно, ожидали чего-то волнующего от мокрого платья Полины, останутся разочарованными: ей как-то удалось в этом видеоряде подменить эротизм драматизмом.

Алексей МАЖАЕВ.