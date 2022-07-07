Оливер Стоун и Виктор Медведчук

Как известно, кинорежиссёр Оливер Стоун — один из тех, к кому наша власть относилась с симпатией, который в Штатах числился диссидентом, и который был продюсером антимайдановского фильма об Украине «Украина в огне». И вдруг — резкое осуждение, как он выразился «российской агрессии на Украине». Что с ним произошло? Беседуем с кинематографистом Вадимом ГАСАНОВЫМ.

— Итак, вы работали с Оливером Стоуном…

— Немного не так. Я работал с командой, которая купила франшизу «Оливер Стоун». Так будет правильнее. С мистером Стоуном непосредственно мне общаться не пришлось, только наблюдать немного со стороны и получать опосредованную информацию. Впечатление… Понимаете, действительно большой режиссёр, который прошел в игровом кино путь от ставшего классикой «Взвода» до «Александра», хотя, казалось бы, об Александре Македонском снять плохой фильм нельзя в принципе. Но с игровиком Стоуном я никак не соприкасался, а вот с документалистом — как раз пришлось.

— Что значит «купили франшизу «Оливер Стоун»»?

— Есть люди, которые поняли выгоду использования имени для получения и освоения средств. Вот смотрите. Есть украинский бизнесмен, живущий в Лос-Анджелесе, Игорь Лопатёнок. Крутится вокруг кино. До недавнего времени занимался колоризацией советских киношедевров прошлого. В «Покровских воротах», помните, как Хоботов сказал? «Одни завоевывают кубки, другие гравируют на них имена победителей». Ну вот, колоризация шедевров — это примерно из этой серии. Но уровень профессионализма, как у большинства украинских бизнесменов низкий, зато пиара много. Подтвержу свои слова двумя простыми примерами. Как-то в ФБ выложил цветную хронику 1942 года — хорватские солдаты на Украине. Лопатёнок, как крутейший специалист, отреагировал сразу: «Красил хронику AI — среди хорватов есть негры )))». Специалист по колоризации даже не понял, что это 16-миллимитровый «Кодахром», а хроника взята из частного немецкого архива, где хранятся только оригинальные позитивы.

Второй пример более забавен и более поучителен.

Лопатёнок красил кинокомедию «Волга-Волга». Вы можете посмотреть эту версию в Интернете. Вот может я слепой…Дальтоник. Но какого цвета пиджак у героини Любови Орловой? Правильно. По версии Лопатёнка — голубого. На самом деле у Орловой парусиновый, то есть светло-серый пиджак. Причем, он до сих пор жив, и при желании его можно увидеть и даже потрогать. Хоть он и в частном хранении.

Наверное, перед тем, как приступать к колоризации, стоило бы поинтересоваться, как в реальности выглядело то, что собираются красить. Это нормальный уровень работы. Иначе — это просто халтура. Колоризация от балды. Но зачем ж напрягаться, если бабло можно срубить без напряга. Об этом надо сказать обязательно, потому что дальше слово «халтура» мне придется употреблять часто.

Но вернемся к Стоуну. Мы знаем, что мистер Стоун отметился как документалист. Он снял серию фильмов с участием крупных политических деятелей современности. Фидель Кастро, Чавес, Путин, Нетаньяху, Перес, Арафат и так далее В 2016 году он участвовал в проекте «Украина в огне», как продюсер и хорошо там и сошлись Стоун и Лопатёнок.

Расчет Лопатёнка был прост: его лично, как деятеля кинематографа никто не знает. Под него лично никто денег не даст. А под Стоуна дадут. Поэтому была придумана простая схема: снять серию фильмов-диалогов с участием Стоуна и действующих (в основном) политиков стран постсоветского пространства, ну и может кого из Азии еще подтянуть. Вообще схема вполне рабочая: фильмы со Стоуном будут смотреть, их будут покупать, а как продюсер или, чего хочется ещё больше, режиссер фильмов Лопатёнок прославится, и тогда будет имя, под которое будут давать деньги. К тому же, разве кто-то из президентов откажется сняться в одном фильме со Стоуном? Да никогда. В общем, стандартная схема, как к папуасам везли бусики, а те за них платили золотом.

Как удалось уговорить Стоуна, сказать сложно. Может Лопатёнок ему глянулся, может, обещаниями высоких гонораров, может, из антропологического интереса. Но первым, кого раскрутили на деньги, стал совсем никакой не президент, а украинский олигарх Медведчук.

Да-да, тот самый, который недавно был лощёным донельзя неприкасаемым небожителем, а потом мы его все видели арестованным СБУ, и о котором половина нашей страны втайне молила: да хоть бы его не обменяли.

В общем, не знаю, что там Стоуну наплели, но он согласился. Самому-то Медведчуку был остро нужен пиар: на Украине близились парламентские выборы.

Стоуна приняли шикарно, как умеют только постсоветские олигархи: роскошная яхта, кажется, в Монте-Карло, горящая надпись «Добро пожаловать, мистер Стоун», внутри потрясающая роскошь. Ну про золотой вагон Меведчука все знают, яхта не хуже. В общем, начали работать и снимать. Схема «бусики (Стоун) в обмен на золото» прокатила.

— А вы-то как попали на проект?

— В какой-то момент пригласили меня. Что-то у Лопатёнка не срослось с американским сценаристом. А сам он ни сформулировать вопросы к Медведчуку, ни организовать драматургию интервью был, как я понял, не в состоянии. Деньги были нужны, Медведчук хоть и не самый лучший сын Украины, но все же не Коломойский. Который, кстати, Лопатенка послал (тому-то в принципе было пофиг с кого бабло рубить). В общем, я согласился. Стоун опять же. Правда, меня предупредили, что он очень требовательный.

Так я попал в Голливуд. Правда, Голливуд с фрикативным украинским «h» в начале.

Посмотрел на отснятый материал и немного охренел от увиденного.

Я творческого брака повидал много, да и сам делал его, но такой беспомощности не видел в принципе. Что я не голословен, все могут убедиться, найдя фильм Revealing Ukraine («В борьбе за Украину»)

И не мог понять: как режиссер уровня Стоуна мог вляпаться в такое?

Совершенно беспомощно снятое интервью Медведчука. Причем в роскошных аппартаментах (что для предвыборного пиара жесть, хотя… украинцы же) на фоне зеркала, в котором отражается съемочная группа. Лопатёнок заверил меня, что это их фишка. У нас эта фишка считается браком, если необоснована. Она была ничем необоснована. Точнее, обоснована была, но только неумением искать фоны и снимать при наличии больших стеклянных и зеркальных поверхностей.

Стоуну откровенно скучно. В исходниках видно, что человек с трудом сдерживает зевоту. Видно, что он не понимает половины из того, что ему говорят. Наладить взаимодействие «Медведчук-переводчик-Стоун» явно не получилось, потому что просто не знали, как это делать.

Сам Медведчук, прямо скажем, не самый лучший рассказчик. Многословно, суетливо, тускло. В сборке отсутствует хоть какая-то драматургия. По исходникам видно, что было как минимум 4 камеры, но при сборке этого не видно вообще. С возможностями 4К никто не работает. Не смонтировано взаимодействие двух людей. Стоун же присутствовал на съёмке, он же всё должен был видеть. Но видно, что ему было неинтересно вникать в процесс.

В общем, меня попросили все собрать на бумаге. Правда, Лопатёнок пытался в рамках тех же денег попросить меня подмонтировать и видео, от чего я вежливо отбоярился.

На бумаге-то интервью я собрал быстро, правда, пришлось вносить и уже режиссёрские указания: где паузу резать, где создать, указать на необходимость взаимодействия двух героев, что вставить, что заменить и так далее Но появилась еще одна проблема. Вообще в фильмах такого рода закадр не нужен: герои должны сами обо всем говорить, так интереснее. Но поскольку с ними никто до съемок явно не работал, то оставались огромные смысловые лакуны, которые просто надо было заполнять. Потребовался закадр.

Плюс Лопатёнок для усиления эффекта от Стоуна решил через Медведчука получить интервью и с Путиным. И лучше б этого не делал. На сборке и озвучании мат стоял до небес. Частично президента сняли в расфокусе. Чего не произошло бы, если б режиссёр иногда смотрел в камеру или монитор.

Во-вторых, звук был на грани брака. Ребята-звукачи не могли понять: почему во всей Москве Лопатёнок нашел самого хренового звукорежиссёра. Они еле вытащили синхроны Президента. А я не мог понять, почему он ни разу не проверил качество звука и изображения. Национальное раболепие перед Властью что ли мешало?

К тому же было сложно осознать, как это в одном мешке окажутся пиар для украинских выборов, роскошь и Путин? Как раз то, что нужно украинскому избирателю, ага.

Но если появление в фильме-диалоге человека уровня Президента России еще хоть как-то объяснимо, то появление историка и исследователя Ивана Качановского в принципе не ложилось в канву. Хотя и тема была хорошая: расстрел на Майдане. Но это должен был говорить Медведчук. А он нёс ахинею, которую в полном объеме в фильм нельзя было вставить. Качановский появился, как чертик из табакерки. Зато окончательно убил и без того вялый ритм «фильма».

Наконец, хроника и графика. Безобразно разнотипные, надерганные, необработанные. Причем из совершенно кривой логики «что вижу о том пою». Лопатёнок объяснял это тем, что только в таком виде это понравится американскому зрителю. Врал. Так как и мы смотрим американскую документалку. И знаем, что этот фильм американцам даром не нужен. Несмотря на Стоуна. И то, что на самом деле причина проста: не знают, не понимают и не умеют как-то иначе.

В общем, посмотрев на все это, я думал, что Стоун пошлет всех и пошлет далеко. Но тот…проглотил. Во всяком случае так мне сказали. Более того: фильм поехал на фестиваль в Таормину — это было условие сделки с Медведчуком: фильм должен быть на серьёзном кинофестивале, где засветится и сам Медведчук.

Я не уверен, что Стоун смотрел окончательный вариант. Не хочется о таком режиссёре думать плохо. Но, с другой стороны, вряд ли он позволил бы себе не удостовериться в том, что нет никакого стрема. Вполне вероятно, дело в том, что заказчиком был очень богатый человек Медведчук.

Кстати, фильм поехал на фестиваль в полусобранном виде, и окончательно уже на месте его доделывал режиссёр монтажа Егор Климович. С ним потом поступят очень нехорошо. Хотя и в Таормине поступили тоже не очень.

— А что за странная история с призом за фильм?

— История действительно мутная. Дело в том, что в первоначальном варианте списка призов фильма не было. На это, кстати, обратили внимание украинские критики фильма. Спецприз получил лично мистер Стоун. Лопатёнок говорил мне, что директором фестиваля была бывшая группи Стоуна, его большая поклонница. Но затем, очевидно, дело уладили.

На фестивале стало чётко понятно, в чём была главная задумка и за что проплатил Медведчук. Во-первых, они с супругой шли вместе со Стоуном по красной дорожке. Не могу понять, как мы там оказались, вроде нас в конкурсе не было. Все это освещала многочисленная группа медведчуковской прессы. Затем они были на коктейле для участников и там восседали вместе со Стоуном и давали интервью. Круто же.

Затем как-то прорвались на закрытую вечеринку с Николь Кидман.

Наконец, они поднялись на сцену вместе со Стоуном за его призом. Вот в этом и была главная фишка. Представляете? Люди из европейских задворок оказываются на виду всего мира с великим кинорежиссером Стоуном!

Вадим Гасанов на телевидении с 1995 года. В 2000-м вместе с Гурновым, Медниковым, Семёновым воссоздал программу «Международная панорама» на телеканале «Россия». Автор и режиссёр 30 документальных фильмов общественно-политической и исторической тематики. Ряд фильмов вызвали серьёзный резонанс как в России, так и за рубежом. Фильм «История одного геноцида», созданный во время грузинской агрессии против Южной Осетии, был приобщен осетинской стороной к обвинительным документам в адрес Грузии. Лауреат нескольких российских и международных премий.