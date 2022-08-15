Новый Газманов

Педагог по вокалу Юлия Таравкова назвала Шамана новым Газмановым, занявшим нишу музыканта, не стесняющегося сочинять и петь патриотические песни. При всем уважении к Олегу Михайловичу, Шаман, будем откровенны, на порядок круче вокально, да и песни пишет слегка посложнее, пусть и тоже действительно легкие.

Газманов, впрочем, всегда брал скорее харизмой. И здорово, что за десять лет с первого прорыва Шаман уже пообтерся, заматерел, ведь ясно, что подвонять сейчас будут многие рады, и фирменная золотая ложка дегтя, с которой Ксения Собчак во рту родилась, а теперь сует во все бочки — только начало атак на Шамана.

Сам Ярослав на критику Анатольевны («зачем русским нужно обязательно себя кому-то противопоставлять и гордиться, что не такие как все?») ответил буквально ее личным кредо: спасибо, мол, за пиар — мне все равно, плохо или хорошо обо мне говорят, лишь бы не оставались равнодушными. Добавил про «везущих воду обиженных» и по-мужски не стал замечать, что уж Собчак ли, с далекой юности противопоставляющей себя всей стране в надежде одолеть прорву комплексов, заикаться о чем-то подобном?

Добавим также, что русскому сейчас и правда приходится себя многим противопоставлять и по очень простой причине. Больно уж много самозванцев объявляют себя русскими, чтобы тащить за собой в рабство абсолютно чужим идеалам, но при случае всегда готовы сбежать в Израиль, Грузию или Прибалтику. От таких и приходится очищать русскость, причем и здорово, что только от таких.

Как очистимся, так и запоем без противопоставлений и надрывов. Но не такими, как все, и останемся — раз уж именно за это нас общечеловеки и ненавидят, нисколько своей ненависти не стесняясь.