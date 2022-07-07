© Газета «Новый Взгляд» { 7 июля 2022 }

Макс Гусельщиков — «За полярной звездой»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

Макс Гусельщиков За полярной звездой

2022, Our Angels

Максим Гусельщиков наиболее известен как скрипач группы «Крематорий» с 15-летним стажем. Но у него есть и другие проекты, например, группа «Скрипичные сказки на краю Земли», а теперь он выпустил и сольный альбом «За полярной звездой». Как у многих музыкантов, которые долгое время были в тени фронтмена, у Макса накопилось немало собственного материала. Как у многих музыкантов, которые долгое время были в тени фронтмена, этот материал не выглядит довольно эклектичным и небесспорным с точки зрения хитового потенциала. Страничка Гусельщикова «ВКонтакте» представляет его сольные песни в туманных формулировках, сквозь которые сквозит неуверенность:

— Бархатный фолк с легкостью ветра и рок-н-ролльным драйвом. Музыкальное путешествие по странам и эпохам, временам и нравам, вместе с друзьями Макса Гусельщикова. Песни, которые прошли проверку временем и слушателем, звучали в разных странах на трёх континентах.

Яндекс. Музыка не стала копаться в дебрях «бархатного фолка» и попросту записала пластинку «За полярной звездой» в категорию русский рок. Большинство песен альбома полностью соответствуют этому определению и отличаются в основном тем, что сказать о них практически нечего (если не употреблять термины «невнятно», «уныло» и тому подобное). Чуть веселее дело идёт, когда Гусельщиков отлучается в другие жанры. В «Приятеле» есть что-то от музыки кабаре, «Пушкин» (на стихи Пушкина!) действительно напоминает фолк-рок образца гребенщиковского «Русского альбома», хотя и не такой запоминающийся. Самый мощный трек диска — энергичная скрипичная инструментальная «Испаночка», за которой следует тоже весьма витальная «Жизнь в опилках», в стилистике которой, правда, ощущается влияние Армена Григоряна. Эти номера в трек-листе идут четвёртым и пятым, а потом слушатель может вздремнуть до десятого: текст «Пора по барам», правда, не является образцом остроумия, но хотя бы темп песни может ненадолго взбодрить.

Алексей МАЖАЕВ.

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