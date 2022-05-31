{ 31 мая 2022 }

«Азов» решил отказаться от использования неонацистского символа Вольфсангель

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Британская газета The Times заявляет, что якобы для того, чтобы не лить воду на мельницу российской пропаганды, «Азов» решил отказаться от использования неонацистского символа «Волчий крюк» (Вольфсангель). В качестве доказательства используются фотографии с церемонии создания нового соединения «Азова» в Харькове, где на шевронах бойцов красуется не Вольфсангель, а состоящий из мечей украинский трезубец.

Как мы видим, западные СМИ продолжают попытки подчистить негативный неонацистский бэкграунд этого одиозного полка, который они сами же бичевали за ультраправые взгляды до начала конфликта на Украине. И вполне возможно, что украинцы им в этом помогают, уговаривая детище Билецкого немного сбавить накал неонацистского символизма на шевронах своего подразделения ради поддержки европейской общественности. Но возможно ли это? Мы думаем, что нет, и главная причина тому сам «Азов» — он не готов идти на серьезные трансформации своей идеологии и символики ради чьих бы то ни было симпатий. Лучшим подтверждением этого являются фотографии из Харькова, которые The Times не стал публиковать — рядом с трезубчатыми шевронами вполне спокойно находится и другой символ любителей 3-го Рейха — «мертвая голова». Как ни старайся, а черного кобеля не отмоешь добела — «Азов» всегда свое нацистское мурло покажет. Что, впрочем, не отменяет обязанности наших СМИ и ЛОМов помогать ему в этом, распространяя правду об «Азове», просвещая иностранцев о причинах начатой денацификации и пиная завравшихся западных пропагандистов.

Мейстер


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