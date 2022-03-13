В Чехии будут сажать в тюрьму за использование символа «Z»

Интересно, идея полиции и МВД Чехии сажать в тюрьму за использование «в конкретных действиях» символа «Z», стоящего на российской технике, действующей на Украине, родившаяся в воспалённых головах тамошнего начальства, относится к фильмам «Зорро» и «Знак Зорро» и всем прочим экранизациям этой испанской истории, восходящей к XVII веку? Тогда уж надо, как минимум, Дугласа Фэрнбенкса, Алена Делона, Антонио Бандераса и всех прочих, кто его сыграл, в Чехии запрещать. А может и саму букву Z. Или, лучше уж, сразу всю мировую литературу, а заодно и кинематограф. Эх, Гашек и Чапек не дожили! Вот бы они на тему нынешних чешских начальников произведений написали… То-то чешская литература новыми шедеврами бы пополнилась! А то что-то давно их там не появлялось…

Страшная всё-таки сила, тупая исполнительность провинциальных бюргеров, оторвавшихся на минутку от любимых кнедликов, свиной рульки и пива, особенно наделённых хоть какой-нибудь властью. Но ещё страшнее, когда они пытаются инициативу проявлять, пытаясь угодить начальству, которое сейчас для всех чешских чиновников — американский Белый дом и Госдепартамент. Тут какие угодно чудеса возможны. Велено было немцами евреев, включая детей, согнать в образцовый концлагерь в Терезине, их туда и согнали, а в Праге начали создание Музея Вымершей Расы, согласно идее Адольфа Гитлера. Чехи, как и немцы, люди чрезвычайно хозяйственные, у них ничто ценное не пропадёт. Со всем и со всеми разберутся.

Они точно также, как с евреями, и со своими цыганами разобрались, да и до сих пор их держат в ежовых рукавицах. А после войны и с немцами, которых изгоняли, грабя, насилуя и убивая в массовых масштабах, хотя об этой странице своей истории они сейчас вспоминать не очень любят. Так что кинь только клич, русских и русскоязычных, которых в Чехии живёт много, в момент так загнобят — жизнь в России им за счастье покажется. Кстати, судя по идее нынешних чешских полицаев, насчёт буквы Z, она им отлично для маркировки русских может пригодиться, вместо шестиконечной жёлтой звезды, которая традиционно за евреями зарезервирована. Обязать носить на одежде в качестве отличительного знака, чтобы добрые чехи сразу могли определить, с кем имеют дело… Делов-то!