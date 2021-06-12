Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным

Гостями пресс-клуба в Manhattan-Express стали Алексей Романов и Константин Никольский. Для начала они развеяли заблуждения журналистов в том, что “встречают друг друга в штыки” и сообщили, что черной кошки между ними уже давно нет. Далее разговор зашел о [Читать...]

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, [Читать...]

В Кремле назвали оскорбительными заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, обвинившего администрацию президента в манипулировании выборами. “Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны”, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. [Читать...]

Украина возвращается в мировую политику как ключевой участник грядущих американских президентских выборов. Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции 19 мая представил аудиозаписи разговоров людей, голоса которых похожи на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бывшего госсекретаря Джона Керри [Читать...]

Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст вновь заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. — Я бы очень хотела это сделать, — призналась артистка на пресс-конференции, пояснив, что ей бы хотелось «понять, что это такое — быть президентом Путиным». Кончита [Читать...]