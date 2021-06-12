{ 12 июня 2021 }

Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров на полях саммита стран G7, помня неудачный опыт экс-президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times. По данным помощников Байдена, которые приводит газета, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки».

Дмитрий Песков пояснил: «Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США». 

Раньше всех. Ну почти


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