{ 4 июня 2021 }

Повестка предстоящих в Женеве переговоров президентов России и США

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
Метки: , ,

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, что в ходе переговоров Путина и Байдена “будет формат с участием ближайших помощников и формат “тет-а-тет”. “В какой пропорции это будет, пока уточняется”, – добавил Песков.

Кроме того стало известно, что:

  • Путин по итогам встречи с Байденом встретится с пулом журналистов.
  • Тема Украины может затрагиваться в ходе саммита РФ и США.
  • Определённости по встречи Путина с Зеленским нет.
  • Песков не знает, кто из “российских олигархов” имелся ввиду под словами о “спонсировании” канала НЕХТА.
  • Владимир Путин не планирует специально поднимать тему Белоруссии в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.
  • Саммит Россия-США будет длиться столько, сколько Путин и Байден посчитают нужным.

Выступая на ПМЭФ Владимир Путин сказал, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию.

Раньше всех. Ну почти.


Похожие посты:


  1. Зеленский не против переговоров в Москве

    2. Зеленский не против переговоров в Москве

    Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками». Зеленский заявил, что минские соглашения должны быть гибкими, но отказываться от них не стоит. Зеленский не против переговоров в Москве, а вот партия «Слуга народа» наоборот. Владимир [Читать...]


  2. Кирилл Серебренников предложил актерам сесть за стол переговоров

    3. Кирилл Серебренников предложил актерам сесть за стол переговоров

    Художественный руководитель театра им. Гоголя Кирилл Серебренников обратился с открытым письмом к актерам в связи с их намерением провести несанкционированный митинг, – сообщает МК ТВ. В письме Серебренников призывает успокоиться всех, кто недоволен его назначением на пост художественного руководителя [Читать...]


  3. Владимир Путин не захотел выглядеть политическим изгоем

    4. Владимир Путин не захотел выглядеть политическим изгоем

    Владимир Путин не выбился из ряда мировых лидеров на форуме в Давосе. Российская публика ожидала увидеть «кузькину мать», а получила согласие Путина дружить с Западом. Это было первое выступление Путина в Давосе с 2009 года. Тогда тоже был [Читать...]


  4. Президентские ходоки

    5. Президентские ходоки

    Как только Путин и Байден определились с датой рандеву, так всем стало срочно «надо» поговорить хотя бы с одним президентом. Лукашенко с горящими пятками прискакал в Сочи готовый на всë, даже искупаться, но о чем договорились за закрытыми [Читать...]


  5. Китайцу доверяют больше, чем Путину

    6. Китайцу доверяют больше, чем Путину

    Маленький «подарок» от Лукашенко. Государственное агентство БЕЛТА опубликовал результаты опроса, который якобы демонстрирует доверие жителей страны к иностранным лидерам. Си Цзиньпину доверяют больше всех, и не доверяют меньше всех. На втором месте Путин. Путин отстает от Си Цзиньпина [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»