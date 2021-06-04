Повестка предстоящих в Женеве переговоров президентов России и США

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, что в ходе переговоров Путина и Байдена “будет формат с участием ближайших помощников и формат “тет-а-тет”. “В какой пропорции это будет, пока уточняется”, – добавил Песков.

Кроме того стало известно, что:

Путин по итогам встречи с Байденом встретится с пулом журналистов.

Тема Украины может затрагиваться в ходе саммита РФ и США.

Определённости по встречи Путина с Зеленским нет.

Песков не знает, кто из “российских олигархов” имелся ввиду под словами о “спонсировании” канала НЕХТА.

Владимир Путин не планирует специально поднимать тему Белоруссии в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Саммит Россия-США будет длиться столько, сколько Путин и Байден посчитают нужным.

Выступая на ПМЭФ Владимир Путин сказал, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию.