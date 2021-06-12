{ 12 июня 2021 }

«Родила богиня в ночь не то сына, не то дочь». «Марвел» сделала Локи гендеро-флюидным?

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Рецензия]  

На днях вышел первый эпизод долгожданного сериала «Локи» из киновселенной «Марвел». И пока зрители обсуждают уже традиционное для данного персонажа сочетание глубины и юмора (камни бесконечности в шкатулке контрафактных безделиц — это бесценно), многих всерьез обеспокоил вопрос половой принадлежности Локи.

Дело в том, что еще в тизере мелькнуло досье персонажа, и в графе «пол» там обнаружилась надпись «флюидный», что означает гендерную непостоянность: например, утром в душе ощущаешь себя мужиком, в общественном транспорте — хрупкой девушкой, а когда идет дождь — имеешь полное право называться кошечкой, самокатом или зонтиком.

Есть еще, конечно, надежда, что имелась в виду способность Локи принимать чужой облик. Но кого мы обманываем? Куда скорее новое поколение попросту приучают, что надпись «гендеро-флюидный» — это якобы нормально. Как и ожидалось, на массовой атаке сюжетов толпами непобедимых феминисток, геев и лесбиянок — никто и не думает ограничиваться. Теперь ради фанатиков новой этики можно сделать небинарным извратом скандинавского бога.

В сети шутят, что это просто плата за право показать в сериале момент, где на типовую жесткую тетку с мужской стрижкой и черной кожей — набрасывают почти что рабский ошейник. Но уже как-то и не до шуток все же. Да и вопроса, собственно, только два: что дальше и рискнут ли отважные сценаристы поставить в контекст новой этики пророка Мохаммеда? Или вспомнят, что они в этот день девочки, и убоятся?

НЕВМИНКУЛЬТ


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