Украина возвращается в мировую политику как ключевой участник грядущих американских президентских выборов.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции 19 мая представил аудиозаписи разговоров людей, голоса которых похожи на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бывшего госсекретаря Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. Они обсуждают отставку генпрокурора страны Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь.

Цена вопроса — $1 млрд.

Но не только. На кону политическая карьера главного конкурента Трампа в президентской гонке — Джо Байдена.

Любовь американских протестантов, плотью и кровью которых является действующий президент США, к Ветхому Завету подразумевает логику обязательного воздаяния врагам. Такая у них культурная особенность.

Поэтому, когда летом 2019 года демократы начали процесс импичмента Трампа, можно было не сомневаться, что он всенепременно им за это ответит.

Публикация телефонных записей имеет весьма отдалённое отношение к украинской политике и украинской коррупции. Они тут вообще никого не интересуют.

Телефонные переговоры Байдена с Порошенко (если их подлинность будет установлена) являются бомбой, которая взорвёт внутреннюю американскую повестку и, вероятно, станет официальным началом президентской кампании 2020 года.

Обвинения конгрессом Дональда Трампа в том, что тот в телефонном разговоре требовал от Зеленского открыть дело против компании Burisma, прямо аффилированной с Джозефом Байденом, возвращаются к демократам обратно в виде даже не бумеранга, а летящего топора.

Коррупция в Америке — страшный грех, гораздо более непростительный, чем злоупотребление властью, в котором обвиняли Трампа. И то, что бывший вице-президент в администрации Обамы Джо Байден занимался коррупцией на Украине, а не в Оклахоме, для американского избирателя не имеет никакой разницы.