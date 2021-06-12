{ 12 июня 2021 }

«Горбачев». Сериал о людях, заслонивших друг другу страну

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Густо пошли театральные экранизации. После сериала от «Квартета И» — новый анонс: IVI originals и студия «Третий Рим» приступят к работе над сериалом «Горбачев». Вдохновил на работу одноименный спектакль с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. Они же сыграют и на экране.

Съемки 20-серийной драмы начнутся весной следующего года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Премьера запланирована на 2023 эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI. Ожидается именно семейная история четы Горбачевых, в которой политика была лишь фоном, что очень близко к реальности.

Бэкграунд уже одного лишь актерского состава позволяет примерно спрогнозировать посыл сериала. По задумке Миронова, творческая группа хочет сделать «большое кино о больших людях и большой стране». Так что вряд ли зрителям стоит рассчитывать на предельно честную историю о том, как слишком маленькие люди, оказавшись у руля большой страны, сделали ее гораздо меньше и уехали за границу рекламировать пиццу.

НЕВМИНКУЛЬТ


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