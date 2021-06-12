Вот, пройдёт день. И ночь пройдёт. И ещё день. И ещё ночь. И так, пока не приидет четверг, рыбный день. И встретятся в стране Швейцария, в граде Женеве, на берегу озера Женевского, два президента. Наш и не наш. А точнее, американский. Да не просто американский, а Байден, который то ли зело мудр, то ли давно из ума выжил, то ли в нём последний раз невесть когда состоял. И не разобрать. Хотя, видит Г-дь, это не наша проблема. Не зря ему Путин в своё время здоровья пожелал. Искренне так, от души. Оно ему нужно.

Небо над Женевой на всякий пожарный случай швейцарцы закроют на время этой встречи. То ли знают чего, то ли на воду дуют, опасаясь за безопасность высоких переговаривающихся сторон и не желая подвергать себя всемирному историческому позору, ежели случится с ними что-то не то, неправильное и непредсказуемое. Гуси-лебеди, скажем, дикие, клином пролетая над городом, нагадят сверху кому из президентов на головы (хотя это к деньгам), или разбомбит их кто ненароком на бреющем…

Хотя кому на планете это будет нужно, тех президентов бомбить, и не угадать. Но, с другой стороны, это же швейцарцы. Млеко, часы-ходики с кукушкой, шоколад, ножи армейские… Вдруг их агентура у инопланетян что-то отсемафорила, насчёт грядущего налёта на Женеву летающих тарелок, которые, как известно, американские ВВС ни догнать, ни перехватить не могут. А то ещё Петров и Боширов с «Новичком» под мышкой прискачут заинькой мягоньким да волком сереньким, на Байдена покушаться.

Или (!) Трамп ему страшно отомстить задумал. В общем, понятно. При этом уже объявлено, что пресс-конференции президенты проведут порознь, что само по себе о многом говорит, хотя наши медийные начальники уже сделали большие изумлённые глаза, когда их об этом спросили, и сказали, что на самом деле тут не говорит ни о чём. Ну, да, ну, да. Всегда же так бывает, что после переговоров на высшем уровне каждый из участников с прессой сам по себе общается. Практически, рутина.

При этом, отдадим должное мудрости организаторов. Поставить рядом перед прессой Путина и Байдена — не самая лучшая затея. Очень уж контраст велик. И с точки зрения внешнего вида. И по поведению. И с учётом того, как они общаются с прессой. Зачем так уж Америку опускать в глазах мировой общественности? На худой конец, Путин и за себя, и за Байдена ответит, только спрашивай. Причём сделает это куда лучше, чем тот. С привычным блеском, с юмором и без досадных оговорок.

А может быть, заранее понятно, что нечего им будет журналистам предъявить в качестве единой позиции. До того довёл Вашингтон отношения с Москвой… И если так, и соберутся они только для того, чтобы зафиксировать всё, в чём наше и американское начальство между собой не согласно, так и пускай. Вопреки Псаки скажем, что в такой ситуации две пресс-конференции лучше, чем одна. Хоть на публике не поругаются. А то как сказанёт Байден что-то ему свойственное — ну, как ему ответят! Вот позорище-то будет…