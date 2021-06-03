В Кремле назвали оскорбительными заявления Геннадия Зюганова

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Исполнилось шесть лет лидерству Геннадия Зюганова в КПРФ. Как Вы оцениваете его персональную роль в становлении и деятельности КПРФ? 2. Как можно объяснить лидирующую позицию Евгения Примакова в президентском рейтинге «Итогов»? Мартин ШАККУМ президент Фонда [Читать...]

ЭДУАРД ЛИМОНОВ, главный гранатомет “НВ” Жирный, туго откормленный, вот-вот лопнет, как круто варёная сарделька, явился начальник Зюганов, не званый 1 мая на митинг “Трудовой России” на Октябрьской площади. В сопровождении бульдогов-телохранителей милицейские чины почтительно поддерживали его под локотки, [Читать...]

Кремль отказался от комментариев по поводу возможной отставки замминистра культуры РФ Ивана Демидова. Информация о скорой отставке Ивана Демидова появилась в газете «Известия», которая, ссылаясь на некие источники, написала, что Демидов в ближайшее время покинет свой пост в [Читать...]

Глава телекомпании послал прямым текстом министра. У этого же министра на личном сайте обнаружены анекдоты про Президента страны. Президент страны в это время посетил Голгофу. Пресс-секретарь РПЦ в это примерно время беседовал с Богом о Пусси Райот. В [Читать...]

Анатолий Чубайс на днях разговорился на разные темы, прежде всего — про СССР. Похоже, что наговорил лишнего. По крайней мере, именно так считают в Кремле, о чëм и сообщили сегодня устами Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ счëл нужным [Читать...]