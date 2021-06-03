{ 3 июня 2021 }

В Кремле назвали оскорбительными заявления Геннадия Зюганова

Рубрики: [Telegram]  
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В Кремле назвали оскорбительными заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, обвинившего администрацию президента в манипулировании выборами.

“Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны”, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул: “Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений”. На вопрос, будет ли реакция Кремля на высказывание Зюганова, Песков ответил: “Реакция только что была”.

Раньше всех. Ну почти.


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