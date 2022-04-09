Япония исключила батальон «Азов» из своего списка террористов

Япония исключила украинский батальон «Азов» из своего списка террористических организаций, куда он попал в 2021 году после того, как был признан неонацистским вооружённым формированием. Ну, с их точки зрения абсолютно правильно японские власти сделали. Япония встала на сторону киевских властей в их противостоянии с Россией, войска которой проводят ДЕНАЦИФИКАЦИЮ Украины? Встала. Санкции против Москвы ввела? Ввела. Украинский посол в Токио, вслед за американским, признал суверенитет Японии над Южными Курилами? Признал. Точно также, как Япония не признаёт суверенитет России над Крымом. Чего же ради японские власти должны признавать украинских нацистов нацистами?

Если продолжать это делать, тогда получается, что Россия на Украине кругом права, а все, кто Киев поддерживает, начиная с американцев и европейцев, и заканчивая теми же японцами, встали на «неправильную сторону истории» — нацистскую. И то, что это в самом деле так, не означает для официального Токио ровно ничего. Проще уж закрыть глаза на то, что «Азов» из себя на самом деле представляет и вычеркнуть его из японских списков и справочников экстремистских структур. Да — это противоречит массе имеющихся по его поводу фактов и всем тем доказательствам оголтелого нацизма бойцов и командиров «Азова», которые захвачены российскими военными в ходе разгрома его позиций. Но тут что поделаешь! Политическая целесообразность, ничего личного…

С другой стороны, итоги расследования российскими властями деятельности сосредоточенных на Украине военно-биологических лабораторий, исследования в которых проводились в интересах США и Германии (а возможно и не только их), неизбежно привели к японским корням американской военно-биологической программы, а это уже удар непосредственно по репутации Токио, сделавшего со времён Второй Мировой войны всё, чтобы об этой странице новейшей японской истории в мире намертво забыли. Оказалось, что время далеко не всегда хоронит своих мертвецов, иногда они начинают, никого не стесняясь, разгуливать по земле. Так что, пытаясь откреститься от нацистов «Азова» и делая это самым глупым образом, Токио только демонстрирует, что открыто покрывает неонацистов. Но тут что поделаешь? У каждой страны свои союзники…