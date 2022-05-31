ЕС смог договориться о введении частичного эмбарго на нефть из России

Эмбарго на российскую нефть – санкция декоративная, по множеству причин. Во-первых – куча исключений. Например для Венгрии полностью. Для Болгарии временно – до конца 2024 года, а там тоже непонятно, что будет. Чехия и Словакия тоже в исключениях.Из [Читать...]

Эмбарго на нефть ещё не родилось. Пока что в муках. Казалось, что предродовых, но теперь сроки сдвинуты совсем уж на 9 месяцев. Прям вот символично. Надо на сохранении полежать и только потом родить. Или — не родить [Читать...]

Нефть штурмует новые высоты: цена марки Brent впервые за 2 года превысила $75 за баррель. А с начала года нефть выросла в цене на 40%. Подорожание нефти укладывается в общий глобальный тренд по подъёму сырьевого рынка. По мере [Читать...]

Белоруссия снова купила азербайджанскую нефть. За последний месяц дважды для перекачки легкой нефти Azeri Light из Украины останавливали нефтепровод “Дружба”. Покупку в ноябре и декабре заранее не анонсировали. «Белнефтехим” заявил об этом сегодня. Ранее была информация, что в октябре Белоруссия [Читать...]

DJ Смэш совместно с диджеями Венгеровым, Бобиной и артистами из популярного комедийного шоу Comedy Club сняли клип на композицию «Нефть». По словам создателей, этот трек претендует на звание гимна всех олигархов. Композиция «Нефть» случайно родилась на одной из [Читать...]