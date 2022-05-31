ЕС смог договориться о введении частичного эмбарго на нефть из России

После долгих споров ЕС все-таки смог договориться о введении частичного эмбарго на нефть из России. Схема будет выглядеть так: морские поставки нефти будут полностью прекращены к концу этого года, а трубопроводные поставки останутся неприкосновенными, однако Германия и Польша по собственному желанию откажутся от них к концу 2022 года. В ЕС уже гордо заявили, что принятые меры сократят импорт российского «черного золота» на 90%.
Новость, конечно, не очень приятная для России: удобные поставки по нефтепроводу будут урезаны, и для продажи нефти придется активнее использовать либо теневые схемы, либо танкерные поставки. Однако ничего катастрофического европейский запрет нам не несет — уже по итогам апреля Азия обошла Европу в рейтинге крупнейших импортеров нашей нефти. Эти поставки, несомненно, будут дополнительно увеличены, а возможные издержки будут компенсированы за счет роста мировых цен на нефть из-за раскачки рынка западными санкциями. Куда интереснее будет посмотреть, как сам ЕС будет приспосабливаться к новым условиям: заменить выпадающие объемы углеводородов по приемлемым ценам будет непросто, так же как и технологически переоборудовать НПЗ, заточенные на «тяжелую» российскую нефть. А значит, ЕС ждет новое ценовое ралли и проблемы в экономике.