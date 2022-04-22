Путь от няш-няш-крымнаш до неприятия символа Z

Сидя на перелицованном под ютуб-канал «Живой гвоздь», запрещённом «Эхе», на фоне плаката журнала «Дилетант», Наталья Поклонская вскрылась. Ей не впервой.

Уже наслаждались её, которая хуже воровства, простотой. У Дмитрия Гордона и у Екатерины Гордеевой. Но дальше, как известно, больше. Теперь вот «Гвоздь»…

И так, заместитель руководителя Гос агентства «Россотрудничества» Наталья Владимировна Поклонская ходит, как на работу, к голимыми иноагентам. И это бы полбеды. Но что она несёт!

Первое. Девушка, простите, государственный человек не умна. Выучив несколько бойких и довольно формальных словосочетаний, употребляет их абы как, вне смысловой последовательности. Начиная предложение с одного посыла, в процессе изложения путается, и получается в итоге за упокой. Бывает такое конечно у нас немедийных и это, согласитесь, ещё не беда.

Беда в том, что в кадровой неразберихе времён воссоединения Крыма некоторое количество украинствующих проникли в руководящие институты нашего государства и принесли с собой политическую культуру соседнего государства. Вернее, полное отсутствие политической культуры, крайний индивидуализм и крайнюю же степень общественного наива.

Наталья Владимировна собирательный и гротесковый портрет этой когорты.

Вернёмся к конкретике, хотя что-то конкретное, кроме путанного неприятия символа Z, девушкой-госчиновницей не было произнесено. Такое общечеловеческое бла-бла-бла на темы несовершенства мира и человека в нём.

Её интервьюер от «Живого гвоздя» — Маша Майерс, в миру Фелицата Ольшевец (не спрашиваете почему так), в почти часовой беседе даже жалела собеседницу. Но олдскульное, «эховское» взяло своё — Поклонская наговорила достаточно, чтоб возник вопрос о неполном служебном соответствии.

Прямой теперешний руководитель Натальи Владимировны Евгений Александрович Примаков пообещал оргвыводы, заметив: «Что же касается определённого волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными…»

Так что планы по реорганизации отдельных структур Россотрудничества непосредственно под Поклонскую скорее всего не будут реализованы. Надеемся на это.