{ 22 апреля 2022 }

«Машина времени» поломалась

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Фанатам Макаревича (не путать с поклонниками объединенных творческих усилий группы) впору в очередной раз обтереть с лиц фруктовый кефир. Ждал-ждал Андрейка, когда ненавистное мудачье прогнется под западный мир, и он на танке с символичным названием «Абрамс» прокатится по кающейся стране с прощающим туром, собрав заодно монатиков, лободей и потапов…

Но не дождался. И все концерты пришлось отменять — хоть в Киев теперь лети на ежедневный смак себе заработать; так ведь и там не особо нужен: там и своих вакарчуков хватает, причем не ссыкливых — готовых для своих и на передовой петь, пусть и с противной нам долей позерства, напрочь, что приятно, отсутствующего у наших фронтовых менестрелей.

Забавно, конечно, что так долго тянули с отменой, но решение очень радостное. Чувак, сорвавший концерт Макаревича на предыдущей волне патриотизма, если что, отсидел три года. И зачем нам новые народные мученики, почти неизбежные в условиях, когда кабинетная гниль, прикидываясь, будто ничего не происходит, на самом деле давно мобилизовалась и всеми силами ставит Родине-матери гаденькие подножки?

Можно сколько угодно осуждать распыление на концертах газа как «не наш метод», но пока за предательские по отношению к народу псевдокультурные акции не сажают на хотя бы равноценные сроки — некоторые концерты и правда лучше отменить самим исполнителям: ради общей безопасности, так сказать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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