Китайский дипломат заявил, что Китаю пора отказаться от принципа неприменения первым ядерного оружия

Китайский дипломат, причём далеко не из последних — он был заместителем Генерального секретаря ООН, высказал мнение о том, что Китаю в современных условиях, когда Соединённые Штаты наращивают конфронтацию с Пекином по всем направлениям, пора отказаться от принципа неприменения первым ядерного оружия. Мало кто обратил на это внимание, но те, кто поняли, что произошло, озаботились ситуацией всерьёз. Китайцы очень редко делают заявления такого рода. И то, что эти слова прозвучали — явный ответ на инициативу Вашингтона о создании тройственного альянса с Лондоном и Канберрой. Атомные подлодки атомными подлодками, но Австралию, если что, Китай сотрёт с лица земли — и никакие американцы её защищать не будут.

Они, впрочем, никого защищать не будут. Ни Европу в целом. Ни Японию и Южную Корею или Тайвань. Ни Великобританию. Ни даже Украину, Польшу и три республики Прибалтики, как бы те ни рассчитывали на обратное. Другое дело, что те вообще мало кому интересны, как объект атаки, и совсем никому, как территория оккупации. Столько возни с таким очевидным отрицательным результатом… Кому нужна лишняя головная боль? Их пока в относительный порядок приведёшь, если это вообще возможно, сто раз себя проклянёшь за это решение. Впрочем, отечественное начальство озабочено не подготовкой к ожидаемому ними с трепетом реваншу, с очередным взятием штурмом Берлина и Парижа (который сдастся кому угодно просто так), но поставками в Европу природного газа.

Что до нового англосаксонского альянса… Кстати, по слухам, это словосочетание приводит в состояние неконтролируемого бешенства популярного в недавнем прошлом письменника Дмитрия Быкова, который, видимо, окончательно свихнулся на своём адвокатировании генерала Власова, но тут автор склонен доверять сэру Уинстону Черчиллю, который его охотно употреблял… Так вот, от Британии, при всём уважении к истории её флота, в противостоянии организованной американцами тройки англоязычных стран с Китаем мало что зависит. Очень уж она далеко расположена от потенциального театра военных действий и слаба. Нормальные поставки продуктов питания и топлива на собственные острова наладить не может. Куда ей с китайцами воевать!

Австралия с этой точки зрения тоже ничего особого не представляет, хоть с подлодками, хоть без, но как территория для размещения военных баз Соединённых Штатов действительно может быть полезна в их экспансионистских планах против Китая. Благо, американцы теоретически ни на кого первыми с применением ядерного оружия нападать не намерены, кроме нас, Китая и Северной Кореи. И вот это в Пекине явно учитывают. Судя по информационному вбросу (а слова китайского дипломата являются именно таким вбросом), Штаты могут и не успеть. В конце концов, до какой степени они китайцев достали, что те, вопреки своей обычной невозмутимости, заговорили с позиции силы, представить трудно. Так что, мы вот-вот будем жить в новом мире. Все претензии к Байдену…