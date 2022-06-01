Польский премьер-министр, Матеуш Моравецкий рассказал журналистам о желании руководства Евросоюза ввести «вторичные санкции» против российской нефти, запретив (?!) её покупку третьим странам, то есть государствам, не входящим в Евросоюз (а также в куда более широкий список инициаторов антироссийских санкций из числа «проамериканского клуба»). Ну, инициатива понятная, грамотная. Как на карту мира посмотришь, сравнив число стран, ведущих экономическую войну против России с теми, кто предпочитает остаться в стороне, так прямо и видишь, до какой степени успешным может быть этот запрет. Тут только нужно Индию и Китай уговорить (уломать, напугать, подчинить воле белого человека), а все остальные за ними по любому потянутся. Что называется, друзья, добро пожаловать обратно в колонии и протектораты!

Откажутся от российской нефти и газа, зерна и удобрений, металлов и оружия, урана и услуг всех типов и видов Африка и Латинская Америка, Азия и Ближний Восток, и хана России настанет. А то пока что они не просто дружно уклоняются от участия в санкциях, но и гребут российские товары, от которых принципиально и гордо отказались канадцы и американцы, японцы и австралийцы, европейцы и жители Новой Зеландии в немыслимых масштабах, пользуясь предоставляемыми русскими скидками. Притом, что те на этом всё равно зарабатывают куда больше, чем раньше из-за взлёта цен, которые поднялись и продолжают подниматься из-за введенных против них Западом санкций… Какой-то замкнутый круг получается! Что ни делай, всё равно у Путина в казне денег чертовски много и, главное, их с каждым днём становится всё больше и больше…

То ли дело было бы, если бы мир был устроен, как раньше, хотя бы 100 лет назад. А ещё лучше — 150. Посмотришь на карту — за пределами Европы и Америки всё всего несколькими цветами закрашено. Зелёный — британские колонии, лиловый — французские, немного пятен других окрасов — испанские, португальские, японские и германские. Чуть-чуть Италии. Всё прочее — зоны влияния. То же Западное полушарие южнее Рио-Гранде — задний двор Соединённых Штатов. Сказали бы никому там ничего не покупать у России, так и не пикнул бы никто. В том числе сербы и мадьяры, которые сейчас, даже находясь в Европе, нагло своевольничают. А иначе что получается?! Правда, Польши тогда, полтора века назад, не было. И уже не было. И ещё. Но это частности, на которые Моравецкий внимания обращать не намерен. Главное, чтобы нефть у русских никто больше не покупал. Остальное приложится. Ну, или он так думает…