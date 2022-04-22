{ 22 апреля 2022 }

Очередные санкции Австралии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Что означают очередные санкции Австралии против нашей страны и её граждан, включая министра иностранных дел России, Сергея Лаврова? А возможность отключения на её территории и на российских воздушных и морских судах системы GPS, о котором как минимум авиаперевозчиков уже предупредили? А то, что впервые с 2003 года Южные Курилы обозначены Японией как «незаконно оккупированная» (нами) территория, притом, что оборонный бюджет этой страны только что увеличен вдвое и может дойти до $ 100 млрд.? При армии в четверть миллиона человек, хоть она и называется не Вооружёнными Силами Страны Восходящего Солнца, а Силами Самообороны, которые, к слову сказать, превосходно вооружены, оснащены и подготовлены — симптом неприятный.

Да, в общем, ничего сверхнеожиданного во всём этом нет, зря журналисты тревожатся. Это просто война, которая России официально не объявлена, но ведётся вовсю, по всем фронтам, какие только можно придумать. И речь совсем не о ситуации на Украине. Украина — всего лишь один из плацдармов атаки на Россию, где её удалось вывести из равновесия и спровоцировать прямое боестолкновение с противником, причём не с НАТО напрямую, а с буферной страной, управляемой извне, вся ценность которой для Запада только в том и состоит, что её глупое, продажное и с легкостью разводимое на драку с Москвой за сравнительно небольшие деньги, руководство оказалось готово пожертвовать своей страной ради чужой игры.

Соответственно, против нас ведут войну на уничтожение — политическую, экономическую, идеологическую, информационную и какую угодно другую, а мы разговоры разговариваем, разоблачаем, стыдим и корим. Ну, на Украине армия ведёт бои, так и там некоторые наши придурки умудряются переговоры вести, хотя с ними их оттуда никто всерьёз не ведёт — издеваются напоказ и особо этого не скрывают. Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда мы не вынужденно реагировать на очередные происки в наш адрес будем, а заставлять врагов самих конвульсивно дёргаться, в попытках угадать, откуда им прилетит и как они с этим будут справляться? Но кого конкретно для этого нужно пристрелить или поднять на воздух, и в какой именно стране, автор обсуждать не готов. Отдельная тема.

Евгений Сатановский


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