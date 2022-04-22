{ 22 апреля 2022 }

Борис Джонсон — удивительный человек

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Всё-таки британский премьер Борис Джонсон — удивительный человек. Кто это такой? Ну, кто из читателей не в курсе — это такой страшно нескладный и не по делу энергичный мужик средних лет с блондинистой причёской, напоминающей то ли разболтавшийся на ветру пук старой соломы, то ли дико разлохмаченную метёлку, то ли паклю, которой долго играли орангутаны в Лондонском зоопарке. Явная реинкарнация Страшилы — чучела с пшеничного поля из волковского «Волшебника Изумрудного города». Так вот, когда он начинает говорить с журналистами — он забывает обо всём. Токует самозабвенно, что тот весенний глухарь, выдаёт какие угодно государственные секреты с маху и в ус не дует. Причём не только свои, но и чужие.

Когда он на выдохе протараторил, что Великобритания обучает украинских военных использованию западной бронетехники, а Польша — средств ПВО, бывший главком сухопутных войск этой самой Польши, генерал Вальдемар Скшипчак от изумления и негодования чуть из штанов не выскочил. До такой степени легко и безответственно разгласить военную тайну?! Так наплевательски отнестись к секретам союзников?!! Да ещё во время заграничного турне, а конкретно в Индии, где его точно ни насчёт поляков, ни насчёт украинцев никто с пристрастием бы не допрашивал! Но ради красного словца, просто для того, чтобы повыпендриваться, поставить этих самых союзников в пятую позицию, крайне неудобное и даже идиотское положение?!

Ну, ничего, поляки и, тем более, украинцы, перетопчутся, явно решил Борис Джонсон и отверз уста. А теперь, что поделаешь. Слово не воробей, вылетело… Лучше бы он, всё-таки, не шёл в политику и, когда и если в неё пошёл, не прорывался бы до уровня премьера, но времена Дизраэли, Черчилля и Тэтчер канули в лету. Как, впрочем, и в Польше эпоха Пяста и Яна Собесского. Так проходит земная слава — и государственных деятелей, и стран, которые они в добрый для них час когда-то возглавляли. Их политики мельчают, генералы выглядят и ведут себя, словно клоуны, и кто им потом виноват, что результаты их хитрых комбинаций, сложных интриг и притравливания друг на друга соседей по планете с тем, чтобы те дрались, а они пожинали лавры и праздновали победы, которых не заслужили, таковы, как они есть. Ах, Джонсон, Джонсон — мякинная его голова…

Евгений Сатановский


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