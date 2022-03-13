Как, всё-таки, непредсказуема жизнь! Когда президент Байден вводил санкции против российской водки, морепродуктов, икры и бриллиантов на американском рынке, наверное он думал только о том, какой страшный удар наносит российской экономике и как его санкции поддержат американского потребителя (особенно на фоне стремительно растущих в США цен на бензин). Тем более, что единственная альтернатива русской чёрной икре (речь именно о ней, красную икру наше население само с успехом потребляет), является икра иранская, а она тоже под санкциями. Нет, ну контрабандой, понятное дело, в Штаты что угодно ввезут. Те же кубинские сигары туда возами поставляют, а против них санкции уже какое десятилетие действуют — со времён Кеннеди. И ничего, те, кому они по карману, их курят и этим даже форсят, в том числе на Уолл-стрит и в лучших сигарных клубах Вашингтона, Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Кстати, персидские ковры в Соединённых Штатах тоже продаются втридорога. Как и любая продукция из любой страны, против которой Америка вводит или когда-либо вводила санкции. Не работают они. Никогда не работали и работать не будут, причём ни против кого. Чёрт его знает, почему это ни до кого в американском истеблишменте до сих пор не доходит. Раздражают их санкции, иногда бесят, могут разорить отдельных производителей, но чаще смешат и никого никогда не заставили изменить свою политику — ни внешнюю, ни внутреннюю. И если они не повлияли ни на Кубу, ни на Иран, ни на Венесуэлу, ни на Китай, ни на Вьетнам, ни на Ливию, Турцию, Сирию или Белоруссию, почему они должны повлиять на Россию?! Очень странная логика. Впрочем — какая есть. Это целиком и полностью их дело. Что толку объяснять даже самые элементарные вещи людям, которые просто не в состоянии их понять?

Если американцам хочется биться головой о стенку, полагая, что в ней всё-таки откроется дверь, кто может помешать? Скорее уж они себе в итоге лоб расшибут, но это будет их собственный выбор. Итак, новые санкции… Ну, водку у нас и сами могут выпить, благо, нам к ней и достойная закусь обеспечена. Заедая хорошую водку чёрной икрой (с белым хлебушком и холодным сливочным маслом, блинами и сметаной, половинкой круто сваренного яйца и кусочком того же масла или с ломтиком тонко нарезанной варёной картошки, на выбор), качественными морепродуктами (крабы, гребешки с мидиями и устрицами, кальмары и щупальца осьминогов приветствуются — трепанги у нас не так популярны), к американским санкциям относишься даже как-то по-доброму, особенно после третьей стопки, а после пятой они вообще начинают нравиться. Так и хочется жене кольцо с крупным, подешевевшим благодаря Байдену, бриллиантом подарить…