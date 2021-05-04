Европейцев российские санкции не остановят и не запугают

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в очередной раз охаял российские санкции, относительно европейских чиновников, введённые в ответ на санкции Евросоюза против нашей страны, и с обычной для него пустопорожней напыщенностью сказал все присущие случаю слова, на тему того, что европейцев российские санкции не остановят, не запугают и не помешают привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в России… Чувствуется, что всё-таки пора отменить дурацкий мораторий на смертную казнь, который в 90-е наше начальство ввело так же бездумно, как оно всегда всё тогда делало.

Одновременно, в Британии озаботились усилением своей агитации и пропаганды, естественно, под флагом борьбы с агитацией и пропагандой российской. «Неправда» наша про ситуацию с коронавирусом и вакцинированием, выборами и состоянием безопасности на Западе, а также всего того чудовищного бреда, который у них по части расового, гендерного и прочего «равенства», их волнует, причём так сильно, что даже денег на дополнительную антироссийскую активность готовы выделить. Не так, чтобы много, но организаторам этой малопочтенной работы на первое время хватит. Порадуемся за них!

Напоминает известную песню про крейсер «Варяг», грустную и торжественную, которая в нашей стране всем была более чем хорошо известна, да и сейчас старшее поколение её помнит. Вот уж, действительно, «последний парад наступает». Чего при этом НЕ понимает ни Боррель, ни британцы, ни американцы, так это того, что как бы ни выглядела с того, их берега и как бы подло и эгоистично себя не вела отечественная «элита», население в стране, чем его больше гнобят, тем больше звереет, и от него в конце концов такого можно дождаться, к чему в «цивилизованном мире» не привыкли. Точнее, давным давно забыли, что такое вообще бывает. А палец так и пляшет на курке…