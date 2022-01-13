Читаешь информацию о том, какие санкции против России, её высшего руководства, в том числе военного, а также отечественных банков, организаций и целых отраслей американцы вот-вот собираются вводить, под каким предлогом и в каких выражениях их политики и чиновники об этом нам и самим себе рассказывают, и оторопь берёт. То ли они окончательно рехнулись, то ли всегда такими были, а мы этого просто не замечали, то ли с их точки зрения мы — Гренада, которую они при Рейгане влёт оккупировали, даже не заметив, то ли до того эти звёздно-полосатые бурундуки взбесились от одной мысли о том, что им придётся отойти со своей военной инфраструктурой на уровень 1997 года, что истерикуют, рвут и мечут автоматически, не думая ни о том, как они выглядят, ни о последствиях своих слов. И тогда их, может, сразу к границам 1814 года отогнать?

Зря это они. Осадок от их слов остаётся. Очень нехороший осадок. Хотя, может быть, это они нас так напугать пытаются, понимая, что на самом деле никакого вторжения России на Украину не будет? Есть у маори такой боевой танец, хака. Прыгают, глаза страшно пучат, языки высовывают, руками-ногами машут, кричат устрашающе… На неподготовленного человека производит оглушительное впечатление. Но то маори — здоровенные татуированные бугаи с плохой репутацией: отчаянные головорезы и в недавнем прошлом каннибалы. А только представь себе, что этот самый танец исполняют тощие дрыщи или упитанные леди и джентльмены из Госдепартамента, Конгресса, Белого дома и Пентагона, в строгих деловых костюмах, вроде Блинкена или Нуланд, так со смеху помрёшь. Особенно если танцевать будут перед Путиным, Шойгу, Герасимовым, Мишустиным или Лавровым с их фирменной невозмутимостью.

В общем и целом — это тот самый случай, который точнее всего характеризует старая отечественная поговорка, насчёт попытки напугать ежа голой ж-пой. Интересно, есть ли у американцев её точный аналог? Хотя, в крайнем случае, можно напрячь переводчиков и донести до них общий смысл этой древней, но вечно живой русской мудрости на хорошем английском языке. А также на всех прочих, которые они понимают, включая родной для тех же Нуланд и Блинкена идиш. На нём, кстати, звучать будет исключительно внушительно, а что такое «Киш мир ин тухес, унд зай мир гезунд», а также, кто такие «ди ганце шмок» и «алтер некеверайте» в Соединённых Штатах многие понимают — далеко не только в Госдепартаменте. И, кстати, может если «Сбербанк» под санкции попадёт, он, наконец, в Крыму начнёт работать? А то так всем в стране надоела хитровымудренная осторожность его начальства…