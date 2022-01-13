Хочется быть оптимистом, да не получается никак. Та же операция ОДКБ в Казахстане. Армии — пять с плюсом. Как, впрочем, и всегда в последние годы. Хоть с Крымом, хоть в Сирии, хоть в Карабахе. Всё то, что российские вооружённые силы демонстрируют, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России, которая иначе давно бы уже была. Отчего не слишком ясно, чего ради наша пятая колонна так в отношении действий военных активничает, всячески их угрызая и чморя. Войны им ядерной на свою и окружающих головы, что ли, сильно хочется? Или заговорённые они — все сгорят и обратятся в прах и пепел, а они так и останутся стоять, вещая про своё, с нимбами, крыльями и в белых одеждах, аки ангелы Г-дни?

Не останутся, ведь. Никаких шансов. И, с учётом особенностей нашей собственной истории, нехорошо, конечно, так сограждан своих называть, но иначе автор скопление это воспитанных, образованных и вполне культурных людей, которые при любом проявлении со стороны государства чего-то нормального, дружно сбиваются в громко жужжащий кусючий пчелиный рой, пытающийся призвать народ к топору, осудить имперские рецидивы злочинной влады и поведать серой и малосведущей общественности очередной набор рецептов, как с ними бороться, при всём желании назвать не может. Не обзывать же их всех, от Амнуэля и Гозмана до Боннэр и Смирнова, тестя Чубайсова, в очередной раз безответственными и опасными для страны и всего её населения идиотами?

При этом впечатление от происходящего в Казахстане у автора ой, какое смешанное. Ну, не свергли там Токаева — по крайней мере, пока. И резни большой не произошло — тоже, пока. Россия и её союзники по ОДКБ — молодцы, НАТО и Турция в дураках, экстремисты власть не захватили, беженцы из Казахстана к нам потоком не пошли… По крайней мере, ПОКА не пошли. Там всё, насколько можно судить, только начинается. Очень уж в стране всё запущено оказалось, несмотря на благостную картину, которая представала ещё недавно перед глазами сторонних наблюдателей, в том числе автора, который не слишком верил в те инвективы в адрес Назарбаева, его родни и ближнего круга, которые до него иногда из Казахстана доносились. Оказалось, зря не верил. Вот сейчас нарыв этот прорвало, и оттуда такое попёрло…

Притом в стране этой чего только в высших эшелонах власти ни оказалось. И кого — от наркоторговцев, контрабандистов и мегаворов до открытых сторонников салафитов. А уж про бывших джихадистов и обычных протурецких пантюркистов с их антиросийским и антирусским настроем и говорить не приходится. И из их числа уже в новом правительстве Токаева целый министр есть, да не простой, а на самом, что ни на есть важном, с точки зрения идеологии, участке фронта. Что оч-чень настораживает. При Назарбаеве такие кадры хотя бы в министры не проходили, а сейчас — запросто. Так что вопрос: наши военные ради успехов проекта Великого Турана, с которым Эрдоган носится, старались, что ли? Вот уж, чего не хватало! Не сам ли тогда Токаев его в Казахстане в последние годы и продвигал?

Ну и, понятно, очень любопытно то, что миротворцев ОДКБ так и не подпустили близко к секретным военным лабораториям, где американцы какую-то неприятную кашу варили — то ли на предмет будущей биологической, то ли химической войны. В стране погромщики и террористы на улицах городов командуют, в верхах КНБ измена, о чём Токаев говорит открыто, идёт борьба за власть, которая ещё совсем непонятно, чем закончится, а объекты повышенной опасности нам взять под охрану не дают и что там творится, неизвестно никому. Впрочем, может быть, оттого и не дали взять их под охрану, чтобы лишняя информация не попала в руки союзников по ОДКБ. Спасли Токаева, и ладно. Всем спасибо, все свободны. А может и хуже: утекло оттуда под прикрытием событий что-то к тем же исламистам. Давно они к биологическому и химическому оружию тянулись. Ну, тогда мы это скоро увидим…