Санкции, военные учения, завоз оборудования и его установка на базы в Польше и Румынии… И это только то, чем Соединённые Штаты занимаются, напрямую противостоя России и максимально осложняя ей жизнь, под разговоры о стратегической стабильности и ничего не стоящие бумаги, в том числе те, которым отечественные профессиональные оптимисты так радовались после Женевы. А есть и всё то, чем занимается в Закавказье, Казахстане и Средней Азии Эрдоган, с успехом справляющийся с освоением постсоветского пространства там, куда у американцев руки не доходят.

Если всё это не провал отечественной внешней политики, то что? Нет, Захарова по каждому соответствующему поводу выступает, Песков выражает озабоченность, Лавров, так и вообще грозен в последнее время стал, аки геральдический лев. Толку-то что? Если и можно найти точное олицетворение фразы « Разговоры в пользу бедных», так это оно. Да и есть ли у нас после всего, что мы миру так ярко демонстрируем, внешняя политика, кроме всех этих наших бесконечных разговоров?! Тот же «Северный поток — 2» — это бизнес-проект, сто раз сказано. Ну, Германии он нужен, Европе в целом и акционерам нашего «ГАЗПРОМа». А стране? Браво, няня.

Очень радостно за них, оптом и в розницу, хотя пока газ не пойдёт, радоваться как-то рановато. По Белоруссии, загнанный в угол Лукашенко говорит исключительно правильные вещи про интеграцию и ущучивает помаленьку своих ниспровергателей и их патронов, но это ЕГО политика. Которая призвана сохранить ЕГО власть и отношения с Россией имеет в виду постольку, поскольку. Дали денег, прикрыли спину — интеграции ура, а так — полнейшая многовекторность. Гибок он. Как уж гибок, или какая другая аналогичная фря. Деньги дерёт, а корицу жалеет, что та фрекен Бок в «Карлсоне, который живёт на крыше».

К примеру, в отношении той же Украины, с Зеленским и войной на Донбассе, какая у нас внешняя политика? Вечное нытьё в стиле Пьеро из «Буратино», что они Минские соглашения не выполняют? Внезапное озарение Суркова, насчёт того, что с ней можно иметь дело только силой, неважно, какой? Так чего ж, когда переворот был в Киеве, всё старались без этого обойтись? С авторитетами местными пытались договариваться, с олигархами, с политиками. Дали им время завязаться на Запад, перебить и прижать у себя сторонников России, загнобить русскоязычное население, воспитать поколение, которое всё русское ненавидит, раскрутить войну…

Стратеги хреновы! И ведь везде так. Делать не то, что надо, не так, как надо и не тогда, когда надо. Обнулять все козыри, до полного разочарования в Москве тех, кто на Россию ставил и явного нежелания иметь с ней дело тех, кто ещё вчера на неё надеялся — в Прибалтике, Молдавии, Закавказье, Центральной Азии или Восточной Европе, всё равно. Всё равно ни толку им, ни проку от нас нет и не будет, а их враги выиграют. Зачем рисковать? В последний момент, разве что, свалить всё на армию, как в Карабахе, и то… Тактически мы там есть, но стратегически там выиграла Турция. И не только там. Нам ещё кровью придётся харкать от результатов политики Эрдогана на постсоветском пространстве. Хотя он с прицелом на распад России работает. Но мы же стратеги, мы ему АЭС строим…