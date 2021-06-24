{ 24 июня 2021 }

Что мы знаем про новый альбом Tyler, The Creator?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

— Альбом «Call Me If You Get Lost» выходит в эту пятницу предположительно утром, так как Тайлер закрепляет свою музыку за американскими часовыми поясами. Всего предположительно будет 16 треков.

— Промокампания релиза началась с биллбордов и плакатов с надписью «Позвони мне, если ты потерялся», где также был номер телефона. По ту сторону трубки доносился голос мамы Тайлера и самого рэпера. Были и другие записи со сниппетами новых треков и одним фристайлом, зачитанным а капелла.

— По сюжету вышедших клипов, Тайлер уехал откуда-то на своем автомобиле вместе с большим количеством вещей. В неизвестном месте он встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда (ig: helenahoward_officially). У этой девушки есть парень — его играет Тако из Odd Future. В какой-то момент Тайлеру удается завоевать её внимание и она заводит с ним интрижку, изменяя Тако. Причем есть две разные версии видео: в одном он удерживает её, целуя прямо из своего автомобиля, а в другом доминирует она. В последнем доступном ролике Тайлер едет куда-то на поезде, где к нему обращаются, как к мистеру Боуделейру, это же имя указано на документе для путешествия.

— В целом вокруг обложки и сюжета ходит несколько теорий, но остановимся на основной. Люди думают, что под конец истории Тайлер совершит какое-то преступление и будет вынужден броситься в бега, создав поддельный документ под новым именем. На то, что Боуделейр не новый персонаж указывает то, что у него с Тайлером одинаковая дата рождения.

— «LUMBERJACK» содержит в себе сэмпл трека Gravediggaz «2 Cups of Blood», по сути это и есть вся основа бита. В «WUSYANAME» уже засветили через правообладателя фиты — там будут Ty Dolla $ign и YoungBoy. Другие возможные гости проекта: 42 Dugg, Kali Uchis, Lil Uzi Vert, Pharrell Williams, Tierra Whack, Lil Wayne, Domo Genesis.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. Tyler, The Creator анонсировал новый альбом

    2. Tyler, The Creator анонсировал новый альбом

    Рэпер из группировки Odd Future Tyler, The Creator выпустит свой новый альбом 13 апреля 2015 года. Диск носит название «Cherry Bomb», в него войдут треки «DEATHCAMP» и «F***ING YOUNG/PERFECT», которые уже можно прослушать онлайн. В записи альбома приняли [Читать...]


  2. Tyler, the Creator снял видеоклип для анонимной группы

    3. Tyler, the Creator снял видеоклип для анонимной группы

    Молодой рэпер Тайлер Криэйтор снял очередной видеоклип. На этот раз на поп-балладу под названием «Glowing», которая так понравилась Тайлеру, что он сам предложил написать сценарий и снять клип, сообщает Consequence of Sound. Как ни странно, название группы, исполнившей [Читать...]


  3. Новый альбом Daft Punk: 13 треков, 74 минуты

    4. Новый альбом Daft Punk: 13 треков, 74 минуты

    Компания Sony и агентство PPL зарегистрировали новый альбом французского электронного дуэта. Пока что о новой работе Daft Punk известно не так много – в нем будет 13 треков (их названия не сообщаются), а хронометраж диска составляет 74 минуты [Читать...]


  4. Вьюга* намутила новый альбом

    5. Вьюга* намутила новый альбом

    Группа Вьюга*, молодая команда из Санкт-Петербурга, исполняющая поп-фанк с элементами авторского романса, записывает дебютный альбом на студии MPPSPB под руководством саундпродюсера Ильи Лихтера. В работе над пластинкой принимает участие клавишник известной питерской группы «Non Cadenza», Арман Сидоркин. Релиз [Читать...]


  5. Дженнифер Лопес выпустит новый альбом летом

    6. Дженнифер Лопес выпустит новый альбом летом

    Дженнифер Лопес объявила дату релиза своего нового студийного альбома. Новый релиз, название которого пока не обнародовано, выйдет в свет 17 июня 2014 года, сообщает DigitalSpy. На сегодняшний день публике представлены три новых трека, которые, предположительно, войдут в готовящийся [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»