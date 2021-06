Что мы знаем про новый альбом Tyler, The Creator?

— Альбом «Call Me If You Get Lost» выходит в эту пятницу предположительно утром, так как Тайлер закрепляет свою музыку за американскими часовыми поясами. Всего предположительно будет 16 треков.

— Промокампания релиза началась с биллбордов и плакатов с надписью «Позвони мне, если ты потерялся», где также был номер телефона. По ту сторону трубки доносился голос мамы Тайлера и самого рэпера. Были и другие записи со сниппетами новых треков и одним фристайлом, зачитанным а капелла.

— По сюжету вышедших клипов, Тайлер уехал откуда-то на своем автомобиле вместе с большим количеством вещей. В неизвестном месте он встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда (ig: helenahoward_officially). У этой девушки есть парень — его играет Тако из Odd Future. В какой-то момент Тайлеру удается завоевать её внимание и она заводит с ним интрижку, изменяя Тако. Причем есть две разные версии видео: в одном он удерживает её, целуя прямо из своего автомобиля, а в другом доминирует она. В последнем доступном ролике Тайлер едет куда-то на поезде, где к нему обращаются, как к мистеру Боуделейру, это же имя указано на документе для путешествия.

— В целом вокруг обложки и сюжета ходит несколько теорий, но остановимся на основной. Люди думают, что под конец истории Тайлер совершит какое-то преступление и будет вынужден броситься в бега, создав поддельный документ под новым именем. На то, что Боуделейр не новый персонаж указывает то, что у него с Тайлером одинаковая дата рождения.

— «LUMBERJACK» содержит в себе сэмпл трека Gravediggaz «2 Cups of Blood», по сути это и есть вся основа бита. В «WUSYANAME» уже засветили через правообладателя фиты — там будут Ty Dolla $ign и YoungBoy. Другие возможные гости проекта: 42 Dugg, Kali Uchis, Lil Uzi Vert, Pharrell Williams, Tierra Whack, Lil Wayne, Domo Genesis.