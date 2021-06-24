Немного об Адлере

Вспомнилась недавняя трагедия в Адлере, где приставы пришли выселять человека и он двоих из них застрелил. Они действовали по закону? Действовали. Он, с точки зрения этого закона, преступник? Точно. К кому-нибудь, кроме него у закона претензии есть? Нет. Ни к местным чиновникам, которые десятилетиями не могут и не хотят ничего для людей делать, чтобы такие ситуации просто не возникали и не могли возникнуть — а теперь, когда советская власть кончилась, с них и вообще взятки гладки. Ни к законодателям, которые принимают такие законы, что в результате полстраны их и их начальство за это ненавидит. Ни даже к Навальному, Ходорковскому и западной закулисе. Поскольку совершенно точно, ни они, ни западники тут ни при чём. Само проросло, на чисто внутренней почве.

Если бы это было кино про индейцев, студии «ДЕФА», с Гойко Митичем, старое, ещё социалистических времён, там бы всё было понятно. Живут люди, никого не трогают. Аборигены. Потом приезжает кто-то и оказывается, что живут они на его земле. Точнее, всегда была ничья — кто поселился, тот и живёт, а теперь его, личная, персональная. На это у него бумага есть, с подписями и печатями. И Большой Белый Отец из Вашингтона на его стороне. И все его судьи, сенаторы и конгрессмены. И артиллерия-кавалерия. И пасторы-епископы. И те бандидос, которых он наймёт, хоть в ближайшем салуне, хоть за Рио-Гранде, свою собственность от аборигенов очистить. А уж куда их девать, то не его забота. Кого в резервацию, с голоду подыхать, кого сразу на тот свет. Недосуг эффективному менеджеру с туземцами разбираться.

Потом сценарий развивается примерно по одной и той же, проверенной веками схеме. Приходят выкидывать из дома аборигена. А тому куда деваться? У него вся его жизнь рушится, а другой у него нет. Ну, он и начинает стрелять. В Адлере ещё просто из ружья, но тоже плохо кончилось. А было бы дело в каком-нибудь Ираке, Ливии или Афганистане… Да, хоть и в Чечне. Не так давно там военные действия прекратились. Тоже когда начиналось, все нужные формальности верхами нашими тогдашними, которые при Ельцине состояли, были соблюдены. Понравился результат? Нет ничего дурнее, чем гнать человека из его дома, не оставляя ему выбора. Всегда и везде плохо заканчивается, и Адлер не исключение. Разве что, если что-то с его детьми или семьёй в целом сотворить. Тут вообще сливай воду. На автопилоте убивать будет. Зубами грызть.

Ну, мы не в кино и Адлер не прерия. Там было бы всё ясно: сочувствие зала на стороне благородного индейца, зло непременно будет наказано, добро, хоть и поздно, но восторжествует, кто до него, конечно, доживёт… Кто сможет, уйдёт за Миссури и в Канаду (индейцев там позже тоже достанут, но для вестерна эти подробности лишние), кто-то на короткое время останется победителем на своей земле, как дакота после битвы на Литтл-Бигхорн. Остальные героически погибнут, вызывая у отечественной публики справедливую ненависть к Дяде Сэму и всем прочим звёздно-полосатым. Благо, на дворе шла война во Вьетнаме, да и в Корее она не так давно была, и за Хиросиму и Нагасаки они ещё не ответили (и, кстати, до сих пор эта тема не закрыта). Но сейчас другое время и мы не в кино.

В реальной жизни — и стрелок из Адлера наш человек, и те, кто его из дома выкидывал, и те, кто это заказал, и все те, кто к этой истории и этой ситуации, так или иначе причастен, до самого верха. То есть мы имеем ощущение низов, что страна просто оккупирована её собственным начальством, которое делает что хочет с кем хочет, а поскольку законы оно само под себя пишет и само за их выполнением следит… Ну, дальше понятно. Можно на это обижаться. Можно негодовать: как смеет автор проводить такие параллели. Можно вспомнить историю страны за последние полтора века и спросить себя, с чего это у нас при Александре III и Николае II, столь любимых нашим нынешним начальством, такая пальба по чиновникам всех рангов началась? И не идём ли мы, случаем, постепенно к тому же самому, на новом этапе развития?

Нет, понятно, что пока до этого далеко. И опыт есть, кровавый, исторический, и оружия на руках у населения нет, и силовой блок в стране такой, по сравнению с которым жандармы и городовые царские — тюти мякинные. Но общая диспозиция более или менее совпадает. Нас же прямым ходом из Советского Союза со всеми его перекосами и неустроениями наши отцы-командиры куда всей страной отправили? Новый вариант империи строить. «Россию, которую мы потеряли», с её показательной ролью православия и прочих официальных религий, придворными и сословно-кастовым устройством. Ну, получается, сработала наша машина времени. Продали нам билет на «Титаник» перед самым отплытием на тот свет. На нём и плывём. Айсберга ещё по курсу не видно, но отдельные признаки надвигающейся катастрофы налицо.

Свернуть бы с этого пути, ведущего в никуда, да кого это интересует? Верха своими делами занимаются, верхними. Ценные активы делят, за своими кланами их закрепляют, борются между собой за власть и влияние, потихоньку беспредельничают, когда начальство на свои хотелки отвлекается… Говорят хорошо, прямо мёд, а не речи. Отмахиваются от идеологических противников и внешних угроз — и тут дай им Б-г не проиграть. Воруют из бюджетов всех уровней так, что даже и непонятно уже: не это ли на самом деле и есть базовое правило игры? Своих людей, опять же, на все места расставляют — не тех, кто в деле понимает и на что-то реальное способен, а блатных. Как там у Стругацких было? «Умные нам не надобны. Надобны верные». Ну, а снизу котелок потихоньку, конечно, подкипает. Как это потом назовут? «Адлерский перелом»? Не исключено. Всё повторяется в этом мире…