Лето началось. Санкции, война, но птицы поют

Лето настало. Прохладное подмосковное лето. Фруктовые деревья в этом году поздно расцвели. Стоят, все покрытые белыми и розовыми цветами сливы, яблони, груши, вишни и две сакуры. Если дожди их не собьют, к осени можно ожидать хорошего урожая. Сирень тоже только к концу мая покрылась ароматными фестонами цветов. Опять же, тюльпаны на газонах, молодая листва на кустах и деревьях… Начало лета в наших краях — самое то. Особенно, когда в деревне живёшь. По утрам рано рассветает: три недели осталось до самого длинного дня и самой короткой ночи в году. Птицы чирикают и посвистывают на все лады. Соловьи так заливаются… У них сейчас самый период гнездования: еды полно, не то, что зимой, когда их приходится семечками подкармливать. Причём на них летят все, от синиц, снегирей и щеглов до соек и дятлов. Живёт по соседству одна пара — периодически были замечены у кормушки.

Третий год пролетает над посёлком здоровенная серая цапля. Лягушек в этом году море — с кормовой базой у неё всё в порядке, а после того, как по соседству поселились бобры, построив пару хаток и запрудив ручеёк, который с огромными усилиями удалось отвоевать у местной мусорной мафии при редкостной, на грани фола, демонстративной пассивности истринской полиции, с которой нагловатый делец, организующий в районе незаконные свалки, наладил тесный рабочий контакт, экология вообще улучшилась. Правда, в эпической битве за природу, волею судеб, удалось получить мощную поддержку губернаторской администрации, а потом и прокуроры с приставами вмешались, встав на сторону закона и порядка, но семь лет ушло — как с куста. Чего только не может добиться одна мелкая, но отмороженная на всю голову жадная и беспринципная сволочь, если ей удастся за что-то или кого-то в системе зацепиться!

И ведь где-то по-соседству всё ещё ходит-бродит Юрий Брусенцов, ставший на всякий случай, после того, как его прижали, Георгом Гудом! То ли и впрямь сектант, то ли сумасшедший, то ли жулик, умело им притворяющийся для того, чтобы если что совсем неприятное с ним случиться, уйти от тюрьмы… Принципиальный борец одновременно с Путиным, Кадыровым и британской королевой, с претензиями на личную власть над миром и наследие всех пророков мировых религий и всех князей и царей, о которых он только слышал или читал в своей мало кому интересной жизни. К слову: на примере его длинных самовосхвалений, рассылаемых через электронную почту по всем имеющимся у него адресам, от автора до администрации президента, можно было бы неплохую диссертацию, посвящённую возникновению сект написать. Столько уже материала за последние годы накопилось, а он его всё шлёт и шлёт!

Но это так, мелочи жизни. Просто теперь вспоминается каждый раз, как за окно глянешь, где на месте чудесного заливного луга, раньше по весне сплошь покрытого цветами, долгое время была свалка грунта и стройматериалов. Потом её разровняли и на ней построили из бетона и стальных балок немыслимого идиотизма двухэтажную конструкцию непонятного назначения, крытую кровельным листом и окружённую металлическим забором, разрисованным колдовскими знаками и драконами. А после того, как всё это безобразие два года назад снесли и металл вывезли (бетонные надолбы остались, но уже чёрт с ними) насыпь оплывала и зарастала дикорастущими травами и бурьяном, так что лет через 20, глядишь, природа своё возьмёт окончательно. Да и брошенный у самого забора посёлка армейский грузовичок с кунгом и без номеров наконец разобрали.

Опять же, бобры и лисы с зайцами, иногда проходящие мимо забора лоси и дикие кабаны, а также птицы, среди которых в последний год появились, добавившись к сорокам, горлицам, свиристелям, ястребам, чёрным воронам и речным чайкам ещё и вяхири, помогают забыть как страшный сон сражения в судах с помянутым аферистом, который всё время чего-то требовал, на чём-то настаивал и периодически открыто намекал, что за сравнительно небольшие деньги от всех отстанет. Сначала за пять миллионов он у него предлагал незаконно выписанные ему 30 соток купить, потом за два… И ведь не было никаких проблем у него участок выкупить — чёрт бы с ним, решили в посёлке. Так что, не вырубил бы деревья вдоль речки и не организовал бы свою чёртову свалку, ушёл бы с деньгами — скинулись бы. Но когда начал быковать, тема закрылась автоматически. Рэкет у нас не прокатывает. Не те люди собрались.

В общем и целом, очень напоминает ситуацию с российско-американскими отношениями и нашим нынешним «диалогом» с НАТО. Или с отношениями российско-украинскими, в их текущем состоянии. Договориться по-хорошему можно было и этого наши хотели. После того, как начался беспредел, терпели долго. Даже слишком долго. Но когда терпение могло совсем уже плохо закончиться, началось всё то, что началось и уже совершенно неважно, когда и чем оно закончится. Объяснить, что так будет, никому не удалось, хотя честно пытались. Даже у автора был в жизни длительный период личного общения с высшим американским начальством, когда он старался что-то этим людям, насчёт их будущих перспектив, рассказать. Но, не в коня был корм. Аналогия — один в один, тем более помянутый чижик, гадивший вокруг авторской Берендеевки, был родом с Украины. Не Зеленский, конечно, но типаж тот же. И тем не менее — лето на дворе. Санкции, война, но всё равно лето. И птицы поют.