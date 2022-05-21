С одной стороны, глава МИД Германии, представляющая известную не столько борьбой за экологию, сколько своим экстремизмом партию «Зелёных», говорит о необходимости «разрушения России», что полностью укладывается в процесс стремительной ренацификации не только этой страны, но и всей Европы. Впрочем, чего ещё можно было ждать от «Четвёртого рейха», которым на наших глазах стала Германия, сначала в экономике, а теперь и в политике? Какая идеология в этой стране была на пике её могущества в ХХ веке, к такой она и вернулась в XXI-м. Странно было бы, если бы с Германией произошло что-то другое. Только вместо евреев там теперь русские и зоологический антисемитизм сменился столь же зоологической русофобией. Ну, тоже унтерменши — невелика разница для нынешней немецкой партийной «элиты». Альфреда Розенберга, конечно, давным-давно повесили, но дело его живёт и вполне даже процветает. Заметно невооружённым взглядом.

С другой, Германия всерьёз поссорилась с Польшей на почве разногласий, вокруг требований последней немедленно возместить ей поставляемые на Украину вооружения и военную технику. Так, по части затребованных Варшавой у Берлина танков «Леопард» новейших модификаций, какая-то байда пошла. Не могут немцы их произвести и поставить полякам в обозначенные теми сроки. Или говорят, что не могут. А то и вообще не очень хотят этим заниматься. А Польше же свои «восточные кресы» отбирать нужно: пора под Львов и на Волынь войска вводить, пока Украина парализована войной против России, выиграть которую она, конечно, обещает, но явно не может. И это только если говорить об Украине! А если Польша ещё и с Белоруссией рискнёт сцепиться, вспоминая свои к ней претензии? Или, чем чёрт не шутит, на Калининград наедет, который бывший прусский Кенигсберг и насчёт «возвращения» которого в Польшу уже в Варшаве всё сказано? А теперь ей, получается, воевать с нами нечем!

Схема выходит простая до идиотизма. Украина, требуя денег и оружия, наезжает на Польшу, Польша на Германию, Германия на Соединённые Штаты, а тем уже наезжать не на кого, разве что внутри страны, что исправно и происходит. Демократы рвут на части бюджет и республиканцев, а те отбиваются и в преддверии выборов переходят в наступление, обвиняя своих соперников во всех грехах и не без юмора прикладывая их по мордасам по всем направлениям. Один только совет одолжить $ 40 млрд. на военную помощь Украине против России у Китая чего стоит! Впрочем, если так дальше пойдёт, могут и у нас самих денег на войну Киева с нами попросить: у России как раз из-за санкций и роста цен на сырьё беспрецедентный профицит торгового баланса получается… Ну, а чтобы этот цирк выходил более зрелищным, Украина не только с Польши всего на свете требует, но и с Германии напрямую, да и со всех остальных… «Шик, блеск, красота» это называлось в старой оперетте. Смех сквозь слёзы. И ведь, пока всё в Европе опять вдребезги не разнесут, оно, пожалуй, не кончится…