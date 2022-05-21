Когда президент американского «Ближневосточного форума» Даниель Пайпс в раздражении от ситуации, сложившейся вокруг переговоров о принятии в Североатлантический Альянс Финляндии и Швеции, заявляет, что Турцию пора исключать из НАТО и она может отправляться к таким же, как она странам: России, Китаю и Ирану, а в Турции с ним соглашается известный историк Мехмет Перинчек, который полагает, что альтернативой НАТО для Анкары может стать ОДКБ, впечатление это производит как минимум любопытное. Турки с их позицией по нынешнему расширению НАТО и аргументами, насчёт курдских боевиков, которые находят убежище в Финляндии и Швеции, безусловно торгуются, как они всю свою историю делать и привыкли. И тут они в своём праве. Чего ж не выставлять союзникам условия, когда есть такая возможность? Традиции базара на Востоке чтут свято! Тем более, что вопрос вооружённого противостояния с курдскими сепаратистами, которым Запад открыто покровительствует, стоит у Анкары десятилетиями.

Другое дело, что американцы вообще не очень привыкли, чтобы с ними по какому угодно поводу вели какой угодно торг. Тем более, в сфере внешней политики и уж тем более, в вопросах военных. Принцип, который исповедует Америка, с недавних пор введя его в ранг закона, хорошо известен не столько дипломатам, сколько отечественным армейским старшинам. Это доброе старое «Упал, отжался». Что тут вообще можно обсуждать, в Вашингтоне не слишком понимают, а с учётом откровенно враждебного отношения американской элиты к Эрдогану, в котором с ней полностью солидарна элита европейская, первая реакция на происходящее такого классического неокона, как Пайпс, более чем проста. Гнать турок в шею из НАТО и пускай катятся колбаской к своим соседям и к партнёрам по региону. Предложение интересное и в Турции, которой западные помыкания, поучения и лекции о правах человека многим надоели, оно находит мгновенный и самый живой отклик. Оч-чень любопытный получается в итоге расклад.

Другое дело, что никто в НАТО не готов терять турок с их второй после американской армией в этом военном блоке. Не та ситуация, когда можно позволить себе такое, имея на руках прямое противостояние с Россией на Украине, балансирующее на грани открытой войны с Москвой. Что до Китая, лобовое столкновение с которым под предлогом защиты Тайваня ещё впереди, для Запада позиция Турции в этом вопросе тоже важна. Не так, как в ситуации с Россией, но важна. Да и кто в действующей американской администрации возьмёт на себя ответственность обрушить структуру НАТО, не понимая, что можно выстроить взамен? Не англосаксонский же разведывательный альянс «Семи глаз» станет альтернативой… Другое дело, что крови американцам турки в сложившейся ситуации ещё попьют немало! Эрдогану есть что им припомнить и помимо курдов. Санкции, наложенные на турецкий ВПК, попытки свергнуть его с поста президента, непрерывные игры с турецкой оппозицией… Там много чего накопилось.

При этом он, судя по всему, действует отнюдь не до такой степени на свой страх и риск, как это кажется сторонним наблюдателям. Чертовски интересно наблюдать за особыми отношениями турецкого президента даже не с президентом российским, о чём у нас много пишут и говорят, но с британским премьером. Причём не с Великобританией, как таковой, а именно с Борисом Джонсоном, что называется «здесь и сейчас». Последний ведёт тонкую, но от этого не менее ожесточённую игру против конкурирующей с ним за пост премьера Лиз Трасс, нынешнего министра иностранных дел Соединённого королевства, и в этой игре демарш Эрдогана, который напрямую бьёт именно по ней, для Джонсона как нельзя более полезен и своевременен. Что до НАТО, Байдена и его администрации, Швеции, Финляндии и прочих мелочей такого рода, Бориса Джонсона они волнуют не больше, чем Реджепа Тайипа Эрдогана. У каждого из них свои амбиции, цели, задачи и интересы. Отчего ж им в кои-то веки не совпасть? Стругацкие называли это когда-то: «пауки договорились»…