{ 21 мая 2022 }

У Эрдогана монополия на власть не вечна

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Как соотносится украинское направление турецкой внешней политики с текущей реальностью, в которой Украина удерживает на своих аэродромах турецкие самолёты, а в черноморских портах турецкие и ходящие под иными флагами, но принадлежащие туркам корабли с экипажами, в качестве прикрытия и живого щита, не скажем. Как-то, наверное, соотносится. Спросить бы ещё у кого-нибудь из турецкого руководства, как именно? Интересно было бы послушать. Хотя для того, чтобы задавать местному начальству вопросы такого рода в Турции людей более чем достаточно. Народ там по части обращений с претензиями в верха не слишком стеснительный, по-восточному горячий и особо никого не боится: партий в стране много, у Эрдогана монополия на власть не вечна, а выборы уже в следующем году. Могут случиться всяческие неожиданности…

Не случайно сплошь прозападные ведущие турецкие СМИ делают всё возможное для того, чтобы в местных газетах и, тем более, в телеэфире и интернете, не появлялись ролики с кадыровцами, которые со свойственной им сдержанной экспрессией рассказывают о том, как они воюют на Украине с местными нацистскими боевиками из «Айдара», «Азова» и прочих нацбатов. Зрелище здоровенных, отлично экипированных и вооружённых бородатых мужчин восточного вида, только что с поля боя — явно верующих мусульман, которые по-русски рассказывают, что воюют они за Россию против «шайтанов» и террористов, перемежая это тем, что они — солдаты Путина, «Аллах акбар» и традиционным для них “Ахмат — сила”, на турок производило бы убойное впечатление, обрушивая все симпатии местного населения к киевскому режиму, невзирая на какие угодно старания турецких властей.

Тем более это касается ситуации, при которой турецкие корабли и корабли других стран удерживаются в качестве заложников, чтобы предотвратить штурм украинских портов на Чёрном море, которые в противном случае давно могли быть и были бы заняты российскими войсками. Благо, гуманитарные коридоры для выхода в безопасные воды им российскими моряками предоставляются, а всё, что говорит украинская сторона насчёт того, что из портов их не выпускают исключительно для их же безопасности, чтобы на мины не напоролись — собачья чушь, которой могут верить только клинические идиоты. Сами же потомки древних укров эти мины на траверзе Одессы и всех прочих портов и понаставили. Якоря б тем, кто этим занимался и всем тем, кто этим процессом командовал, в глотки загнать… Впрочем, у Эрдогана на Украине свой бубновый интерес. И большой.

Миротворчество, которым он в отношениях Киева и Москвы упорно занимается, с прицелом на подъём своей международной репутации, тут не главное. Главное — это поставки на Украину беспилотников и тамошее зерно. Ориентирующиеся на Турцию и на него лично местные исламисты и пантюркисты, преимущественно из числа крымских татар. Договора о турецко-украинском сотрудничестве по ВТС и безвизовый режим. Туманные, но безумно для турок заманчивые перспективы прибрать к рукам Крым и остальные приморские районы Украины, включая стратегические порты, которые ещё каких-то 250-300 лет назад были частью Оттоманской Порты… Ну, поглядим, что из всего этого получится у турецкого султана. Похоже, что ничего. Однако, надежда умирает последней. Что-нибудь он из всего этого попробует получить. Не у Зеленского, так у Путина. Ему, в принципе, всё равно.

Евгений Сатановский


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