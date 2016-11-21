Германия Vs Франция

Насколько близка русским Германия, на столько же чужая – Франция.

С немцами все ясно. Раньше у них был А.Гитлер, теперь – А.Меркель.

Немцы делают шестисотые мерседесы и аспирин. В целом, они – правильные проверенные временем фашисты, только американцы им вздохнуть не дают. А то бы мы им пшеницу и украинский чернозем продавали, а они нам – станки и детали для Фау-2.

А вот с французами все непонятно. Познания русского человека о Франции заканчиваются Наполеоном и романом “Война и мир”. Чем люди живут – не знаем. Говорят, есть какая-то французская кухня и какая-то французская мода. Но нормальный человек не знаком ни с тем, ни с другим.

Для нас, что Франция, что Пакистан – примерно одно и то же. Какой там у них капитализм и кто реально всем рулит – загадка.

Вроде Ален Делон, или Ален Жюппе. Не понимаю. Был еще Николя Саркози, но он – отсосал…

Сам то я за Алена Делона, потому что, он не пьет одеколон, а вот с товарищем А.Жюппе такой уверенности нет.

Может он и употребляет eau de Cologne №1447 в качестве дижестива…