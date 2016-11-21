А какой смысл, закончить музыкальное училище и работать в ансамбле барабанщиц?

Или – отучиться в консерватории и играть за два рубля в безымянном струнном квартете на презентациях мебельных салонов?

Совсем не понимаю, зачем мучить ребенка десять лет в балетной школе, чтобы она потом устроилась на подтанцовку к Валерю Леонтьеву?

А думают ли родители “спортивного” мальчика, что две тренировки в день и регулярные “сборы” гарантируют ему только место физрука в коррекционной школе?

С другой стороны, родители студентов журфака вряд ли задумываются, что их дитя, в лучшем случае, будет писать Заметки в бесплатной газете “За Калужской заставой”, а в худшем – станет менеджером по рекламе в фирме

Выпускник финансовой академии устроится операционистом в обнальный банк и будет уволен через год и сможет стать только страховым агентом.

Студентка медицинского института будет конкурировать с армянскими гастарбайтерами за место участкового врача в Совхозе имени Ленина, а обладатель красного диплома Иснститута стали и сплавов станет продавать клинкерный кирпич на Фрунзенской набережной

Хороший родитель отдаст ребенка учиться на бульдозериста, печника или штукатура-маляра. Хотя, там тоже все непросто…