Единственная эмоция, уместная по отношению к истории – это любопытство. Испытывать гордость, обиду, восторг, унижение, горечь, возбуждение, стыд, злость в связи с событиями, которые произошли сто лет назад, из-за людей, чьи кости давно истлели в земле – нелепо, глупо и противоестественно.

Историческая ретроспектива – неизменна. Это – данность. Череда событий, случайностей, совпадений, закономерностей привела нас к тому, что мы имеем.

Сначала всех победили коммунисты и все поделили, потом тех коммунистов перебил Сталин, потом он умер и снова победили коммунисты, но уже не очень настоящие, потом коммунисты разбежались и к власти пришли бывшие коммунисты, но совсем не настоящие. Они снова все поделили, но жить стало немного полегче.

Про Колчака сняли плохой фильм, но это неважно, потому что ничего уже не изменить. И адмирал, и те, кто его расстреливал хотели все устроить по-своему, но вышло все равно не их.

А еще не важно стреляли финны по Ленинграду или нет. Были у них для того причины, или не было. Даже финнам нет до этого никакого дела, а нам и подавно.

Вешать мемориальные доски, снимать доски, ставить памятники Сталину, снимать памятники Ленину – занятие для людей пустых и не желающих работать. Обсуждать этих людей – еще хуже.

Лучше сегодня бомжу на улице дать сто рублей и накормить семечками голодных птиц. Потому что, очень холодно. Если совсем невмоготу молчать – можно об этом даже написать в пост фейсбуке. Я готов поставить лайк…