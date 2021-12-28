Канцлер ФРГ заявил, что Германия теперь — страна мигрантов

Новый канцлер ФРГ, Олаф Шольц, заявил, что Германия теперь — страна мигрантов, так что их там ждут безо всяких ограничений и квот. Пускай они только доберутся до щедрых и гостеприимных немецких краёв, будет им и стол, и кров, и все положенные по нынешним немецким законам права и пособия. То есть продемонстрировал, что Меркель с её приглашениями к выходцам из Африки и с Ближнего Востока, в результате которых её страна изрядно ими пополнилась, а уровень криминала там резко вырос, ещё не худший из канцлеров, которые у Германии были, есть и будут. Хотя претензий к ней и её однопартийцам из-за политики открытых дверей у населения Германии столько… Ну, переизбрали их. Новое правительство в стране. И что с того?

Потрясающе интересно наблюдать за тем, как самая богатая и наиболее развитаял страна Западной Европы, подмявшая под себя европейцев так, как это и в Третьем рейхе никому не снилось, заканчивает самоубийством. Ну, стала Германия де-факто Четвёртым рейхом, причём безо всякой войны, и что с того? Если так дальше пойдёт, превратится она примерно в ту же самую смесь Леванта, субсахарской Африки и воспоминаний об имперском прошлом, что и все остальные страны Европы: Швеция и Норвегия, Бельгия и Нидерланды, Франция и Австрия, Дания и Великобритания. Жалко, конечно, ту, прежнюю Европу, но мы будем её вспоминать. Непонятно только, если Германия — страна мигрантов, чего ж они их с границы польско-белорусской не забрали? Всего-то несколько тысяч душ…

Шольц и его правительство удивляют. Российский газ им к зиме не нужен — они лета подождут. АЭС собственные не нужны — как их «зелёные» обещали погасить, так теперь, дорвавшись до власти, и намерены сделать. Об угольной генерации и речи нет. Не будет её в ФРГ, и трава не расти. Хоть пускай вымерзнут немцы и разорится немецкая промышленность. А теперь выясняется, что и сами немцы никому не нужны. Избрали на свою голову новую правительственную коалицию… Таковы, однако, правила западной демократии. Голосуешь за очередного популиста, который внимание к себе привлёк, критикуя и обещая, а потом не знаешь, как от него избавиться. А и сменишь — новый только хуже будет. Закон флотации д-рьма. Оно всегда всплывает и поверху плавает…