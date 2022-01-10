Германия демонстративно остановила сертификацию «Северного потока — 2»

Германия (давненько мы про неё не вспоминали) демонстративно остановила сертификацию «Северного потока — 2», несмотря на то, что американские газовозы, которые пошли было в сторону Европы, что вызвало несказанный восторг у их обывателей и прессы, разгружаться там не стали и проследовали дальше — в Азию, к берегам Южной Кореи, Японии и… Китая. Санкции — санкциями, торговые войны — торговыми войнами, но бизнес с максимальной прибылью для американцев — первое дело. Цены на азиатских рынках вдвое выше, чем в Европе? Так и нечего ей на американский сжиженный газ рассчитывать. И тут логику действий немецких политиков в отношении «Газпрома» вообще понять нельзя. По крайней мере, нормальному человеку.

В чём-то напоминает прорыв известного теперь на всю страну многодетного, скандального и до предела наглого афериста, хиппаря и бездельника (иначе про него не скажешь, хотя сам себя он именует экспериментатором и считает психологом) Теплякова с девятилетней дочкой на Психфак МГУ. Мужик хайпует, деньгу зашибает и известность себе нарабатывает, тараня высшее образование, как может, но кто-то же эту нечёсанную хрюшку в вечных шортах и шлёпках крышует и для своих целей использует? Интересно, кстати, кто именно и для чего? Его и его несчастную семью же для чего-то спонсируют — прикармливают, что ли, как кабанчиков на Рождество (хотя и оно уже прошло, а он всё также злобно упитан и никто его на колбасу пока не пустил)? И тут один вопрос: кто это безобразие крышует?!

С немцами и газопроводом таких вопросов нет. Крыша нынешнего немецкого правительства и центра головной боли газовиков и атомщиков, партии «зелёных» — американцы. Точнее, та левацкая сволочь, которая там по нынешним временам в администрации Байдена банкует. А у них сейчас, что с нами? Правильно, переговоры. Причём важные переговоры, стратегические, которые они, как могут, пытаются заболтать. И ещё как раз козырный туз их не сработал, который должен был ровнёхонько к этим самым переговорам из рукава появиться: взорвать Казахстан у них не получилось. Хуже того, туда войска стран ОДКБ пошли, закон и порядок устанавливать. Так хоть какую-то подмогу, пускай моральную, немцы должны американцам оказать? Вот, сертификацию «Северного потока — 2» остановили…

Логика там железная: газопровод не соответствует правилам, которые они сами себе установили. И что установили они их ПОСЛЕ того, как по нему всё подписали и добрую половину работ провели — это в данном случае совершенно неважно. Да, закон обратной силы иметь не должен, но не в этом случае. Когда дело связано с отношениями России и Германии, и американцы не до конца определились, на что они готовы пойти и чего от немцев хотят, имеет, да ещё как! И эти люди нам ещё что-то рассказывают насчёт того, что “Северный поток — 2″ — это политический проект Путина?! Судя по всему, он действительно проект политический, но не для Путина, а как раз для них. Заморозят насмерть всю Германию, лишь бы только его в строй не ввести.

Интересно, не стоит ли взять на вооружение эту логику? А то нынешняя немецкая бюрократия явно не соответствует практике нормальной торговли — и не только газом… Как было у О’Генри в «Королях и капусте», насчёт цен на бананы в Анчурии? Что «Юнайтед Фрутс» куда проще поменять там правительство, чем поднять на эти самые бананы закупочную цену. Самый, что ни на есть американский подход к делу. Правда, возьми мы его на вооружение, какой гвалт поднимется! Но, в конце-концов, может быть, им понравится? Не нынешнему правительству Германии, понятно, а её населению? Впрочем, не исключено, что для этого ещё рано: Германию её лидеры недостаточно выморозили. Ну, подождём. «Газпром» свои расходы и так уже окупил, пускай даже трубопровод в ход пока не пущен, переговоры с американцами идут… Нам-то точно спешить некуда.