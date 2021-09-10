К завершению «Северного потока — 2»

Строительство “Северного потока — 2″ закончено, не исключено, что поставки газа по нему начнутся 1 октября. Разве что американцы немцев так напрягут, что те придумают что-нибудь особо извращённое, чтобы в итоге промёрзнуть и заплатить побольше. Они же уже отказались в своё время, когда газ был довольно дёшев, от долгосрочных контрактов? Ну, сейчас он подорожал в разы. Кто его знает, чего от них ещё ждать? Разве что, очередные санкции России выкатят. К примеру, за то, что она Дальний Восток в невесть какие отдалённые времена к себе незаконно присоединила, забрав его у Китая. Как раз такое журналистское расследование у них в газетах появилось. Ужасно прикольно, если вспомнить, про Опиумные войны и про то, как тогда Китай японцы, европейцы и американцы на части рвали.

Немцам, кстати, тоже немалый куш в Китае достался. Да и в Африке и на островах Тихого океана они себе изрядно земель прирезали. Но им можно. Они же люди цивилизованные, культурные. Особенно Великая Отечественная по этой части тепло в России вспоминается. Да и про Первую Мировую ещё не все забыли. Про Брестский мир, который, судя по всему, плавно перетёк в Минские соглашения. Хотя Штирлиц любил Германию и Путину она тоже небезразлична — очень уж много времени он там в молодости провёл. Похоже, именно оттого он туда, вопреки всем помехам, с таким упорством все свои газопроводы и тянет. Никакой охоты воевать с нынешними европейцами нету у этого человека, хотя давно уже есть за что. Одна Украина чего стоит. Пытается он выстроить мир на вечные времена и трубами его скрепить…

Благодарен ему в Европе за это хоть кто-нибудь? Незаметно что-то. А в конкретной Германии? Упаси Б-же! Даже Меркель, похоже, не очень. С её вечно кислым лицом, к которому как фирменную улыбку когда-то, ещё в ГДР приклеили, так она там на веки вечные и застыла. Что до всех тех, кто между нами и немцами застрял, они в панике, кроме, разве что, одного Лукашенко. Многовекторного, но трезвомыслящего Батьки, который нас непрерывно доит и нам же хвост накручивает, однако великолепно понимает, с какой стороны его ломоть хлеба гуще маслом намазан. Прибалты пребывают в вечной истерике. Поляки в связи с военными учениями России и Белоруссии у границы аж чрезвычайное положение объявили. Зеленский, который глупее их всех, опять про войну с Россией заговорил и в НАТО рвётся, прости Г-ди, идиота…

При этом все они у себя непрерывно проводят маневры этого самого блока НАТО, которые направлены против России и этим очень гордятся. Как будто отрабатываемые на их территории добрыми американцами и их союзниками ядерные атаки против нас не превращают все эти страны в мишени для ответного удара. Или закупаемая ими за бешеные деньги американская военная техника (а также всё то старьё, которое им с Запада дарят, чтобы не тратить денег на его утилизацию), кого-то из этих бывших братских республик и стран народной демократии сможет защитить, если они и в самом деле ввяжутся в военный конфликт с Россией. Странные люди, видит Б-г… Ну, тут делать нечего. Притом, что кто хочет жить мирно и спокойно, тот так существовать и будет — неважно, в какой именно стране.

Ну, а кто не хочет (а многие именно, что не хотят), добудет на свою хитровымудренную з-дницу приключения в нелимитированном объёме. И кто им тогда в этом будет виноват? Пушкин? Бебель и Гегель? Шпенглер с Кантом и Шопенгауэром? Или Путин с Лавровым и Шойгу? Не Обама же с Трампом и Байденом. Американцы никогда ни в чём не бывают виноваты. Как тот слон в посудной лавке. Всё на его пути вдрабадан расколочено, не собрать и не склеить, но он вне критики и не очень понимает: какие к нему претензии? Он просто мимо проходил — заглянул посмотреть, что, да как. Отчего и почему такой шум, гам и беспокойство? Ну и, понятно, политики местные, которые изо всех сил разрушали все отношения с Россией, ни в жизнь ни в чём не будут виновны. Народ такого сорта всегда не при делах, ни на каких руинах. Опыт истории…