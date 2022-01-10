В Госдуме захотели запретить почти все голливудские фильмы

Идея принадлежит главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. По её словам, в закон о защите детей от информации нужно внести изменения. А именно — запретить показывать в кинотеатрах и в онлайне «сексуальные девиации, гомосексуальные сцены».

Девиации — это предлагать такие инициативы. Это всё популизм и безграмотность. Уже ясно и понятно, что в нашем прокате царит Голливуд, в котором без таких сцен почти ни один фильм не обходится. Если Минкульт перестанет выдавать им прокатные удостоверения, подобное кино уйдёт в пиратский онлайн. Заодно мы получим негласную войну зарубежных киностудий с нашими, и ни один отечественный фильм не получит залы в тех же США, не говоря уже о международных наградах.

Наша критика настолько резкая ещё и потому, что Останина занимается не своим делом. Её логика понятна: это же пара пустяков — придумать несколько строчек текста и оформить как поправки к законопроекту, который всё равно не будет работать. Видимо, неохота разработать реально жизнеспособную концепцию нравственного воспитания подрастающего поколения, чтобы у детей и подростков в определённые моменты включался нужный фильтр.