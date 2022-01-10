{ 10 января 2022 }

В Госдуме захотели запретить почти все голливудские фильмы

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Идея принадлежит главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. По её словам, в закон о защите детей от информации нужно внести изменения. А именно — запретить показывать в кинотеатрах и в онлайне «сексуальные девиации, гомосексуальные сцены».

Девиации — это предлагать такие инициативы. Это всё популизм и безграмотность. Уже ясно и понятно, что в нашем прокате царит Голливуд, в котором без таких сцен почти ни один фильм не обходится. Если Минкульт перестанет выдавать им прокатные удостоверения, подобное кино уйдёт в пиратский онлайн. Заодно мы получим негласную войну зарубежных киностудий с нашими, и ни один отечественный фильм не получит залы в тех же США, не говоря уже о международных наградах.

Наша критика настолько резкая ещё и потому, что Останина занимается не своим делом. Её логика понятна: это же пара пустяков — придумать несколько строчек текста и оформить как поправки к законопроекту, который всё равно не будет работать. Видимо, неохота разработать реально жизнеспособную концепцию нравственного воспитания подрастающего поколения, чтобы у детей и подростков в определённые моменты включался нужный фильтр.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Сарик Андреасян предлагает запретить украинские песни и фильмы

    2. Сарик Андреасян предлагает запретить украинские песни и фильмы

    Режиссера Сарика Андреасяна больно задел очередной украинский запрет. «Шароварный занавес» на сей раз сомкнулся перед застарелым фильмом Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона», где снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. То ли стыдно криворожскому комику стало за очередную свою [Читать...]


  2. Павел Астахов требует запретить к показу в кинотеатрах трейлера «Выпускного»

    3. Павел Астахов требует запретить к показу в кинотеатрах трейлера «Выпускного»

    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, адвокат Павел Астахов требует запретить трансляцию в кинотеатрах трейлера комедии «Выпускной» Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Детский омбудсмен оказался крайне недоволен тем, что «безнравственный», по его мнению, ролик показали в кинотеатрах [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»