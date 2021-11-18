Сарик Андреасян предлагает запретить украинские песни и фильмы

Режиссера Сарика Андреасяна больно задел очередной украинский запрет. «Шароварный занавес» на сей раз сомкнулся перед застарелым фильмом Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона», где снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. То ли стыдно криворожскому комику стало за очередную свою былую халтуру (рейтинг около 3-х), то ли, скрепив сердце, решил показать, что эмбарго на русский контент не должно щадить даже президентское творчество. Собственно, плевать: искать причинно-следственные связи на Украине — дело неблагодарное и бесперспективное.

Куда больше рассердила как раз реакция Андреасяна, назвавшего происходящее «абсолютной клоунадой» и потребовавшего запретить в ответ украинские песни и фильмы. Словно аксессуар из анекдота про Лося и «добрый вечер», Сарик не упустит ни один инфоповод, чтобы о себе не напомнить. Но ладно бы комментарии были по делу, а то ведь даже не понимает, что дует совсем не в тот парус, выставляя Россию в дурацком свете.

Позиция нашей страны давно определилась: великодушие слона, который затопчет моську в ответ на укус, но не лай. Пока весь мир хохочет над украинцами, для которых Гальцев с Чичериной «представляют угрозу национальной безопасности», Сарик предлагает России выйти на ту же арену цирка для имбецилов и, по сути, уравнять себя со страной-посмешищем, управляемой одним официальным клоуном и тысячами любителей. Причем сам Андреасян называет действия Украины абсолютной клоунадой и… тут же предлагает сделать ровно то же. А мы еще в его фильмах логику ищем.

Шутка. Не ищем, конечно.