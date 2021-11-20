Немного о свободном времени…

Что делать, когда новости и телевизионная псевдомедицина нагнетают обстановку и выбивают из колеи, сериалы бесят, боевики всё больше раздражают, а политические шоу в основном смотреть не можешь то из-за их ведущих, то из-за участников, то из-за тем, бесконечно перекатывающихся из программы в программу сюжет за сюжетом? Нет, иногда, конечно, попадаются и приличные фильмы, а то и лёгкие, с юмором сериалы. Бывает. Среди мультиков бывают такие же. Передачи о природе, путешествиях, кулинарии, музыке и исторических сюжетах в основном неплохи, хотя среди последних встречается такая псевдонаучная лажа, что хоть стой, хоть падай. Юмор иногда терпим, хотя отсутствие на экранах Жванецкого сильно чувствуется. Но в основном…

Что до рекламы, с ней расправиться легко: переключаешь канал и пережидаешь эту жвачку, призывающую тебя немедленно потратить деньги на что-то, тебе столь же нужное, как в бане пасатижи. Но всё чаще подмывает просто выключить зомбоящих, чтобы перекусить в тишине. Ну, или, коль скоро тянет на что-то умное и интересное, переключить его на интернет и прослушать какую-нибудь лекцию по-настоящему умного, образованного и неангажированного профессионала, которые, что с нашим образованием и наукой начальство ни делает, до сих пор пока ещё в русскоязычном сегменте сети есть, и даже в большом количестве. Ну, или, если знание иностранных языков позволяет, уйти в это же пространство, по большей части англоязычное, где тоже толкового много.

Сын, к примеру, переходит с техники лыжного слалома или управления сноубордом, на каяки, лёгкие моторки, компьютерные науки или устройство вселенной, залезая в такие дебри физики и математики, через которые никто в семье, кроме него, продраться не в состоянии. Жена и дочь предпочитают рецепты, шитьё, вязание и изготовление всего на свете, что можно сделать руками. Притом, что у каждой из них своя специализация: жене интересны кройка, шитьё, вязание, плетение кружев, изготовление украшений из бисера и эксперименты с кулинарией, а дочь предпочитает валять из цветной шерсти смешных зверюшек с магнитами, которые роскошно смотрятся на холодильниках, вышивать небольшие картины и печь торты, украшенные фигурками из съедобной мастики.

С тортами — это, наверное, семейное. Старшая племянница за три-четыре года освоила изготовление тортов, пирожных и конфет на уровне профессионального шоколатье, так что больше с подарками родственникам и друзьям особо не заморачивается (если не считать нескольких часов сложной кропотливой работы). Вкус и аромат, как говорил Райкин, «спесифические». То есть выдающиеся в высшей степени. Имеет смысл. А родной брат, её папа, разрабатывая мелкую моторику после недавнего инсульта, тренирует пальцы на макраме, эмали, стекле, дереве, медной проволоке и прочих подручных материалах, из которых конструирует роскошные статуэтки и композиции — настенные и настольные. Благо, в Израиле эта методика реабилитации сердечников хорошо отработана.

Самому, впрочем, ближе книги. Нет, приготовить при случае что-нибудь простое, но вкусное из того, что в холодильнике завалялось, когда жены нет дома или она занята — не вопрос. Нам, мужикам, это только давай. Но в основном или пишешь, или читаешь. Хотя всё больше и больше тратишь времени на писанину. Корпорация работает на автомате. Институт тоже — книги и статьи аналитики пишут, причём хорошие аналитики. Настоящие. Эфиры на радио и стримы на канале у Володи Соловьёва много времени не занимают. Максимум несколько часов в день. Хотя если всё сложить и прибавить к этому дорогу из деревенского дома до Москвы, по времени выходит полная выкладка. Светская жизнь обнулена, да и не любил её никогда, даже когда приходилось её вести по статусу.

Общественная активность минимизирована. Лекции тоже — коронавирус. Благотворительность по нынешним временам легко осуществляется виртуально, да и она сведена к более или менее разумным пределам, хотя скорее менее разумным, чем у всех нормальных людей. Ну, годы берут своё! Раньше, в первой половине 90-х, собирал почтовые марки, навёрстывая их дефицит в детстве, когда папа водил на «марочную биржу» в Одессе, где тусовались моряки, пришедшие из загранки, но это время давно позади, как и коллекционирование британских моделей машинок и ГДРовских игрушечных поездов, которые добывались в «Доме игрушки», на Кутузовском. Остались книги. Альбомы по искусству и фотоальбомы, фантастика и фэнтези, книги о животных и путешествиях, истории и этнографии, археологии и палеонтологии…

Старые книги или свежеизданные. Разные. Настоящие, бумажные, держать в руках и перелистывать которые доставляет куда большее удовольствие, чем компактную пластинку электронного «ридера». Нет, он удобен для тех, кто много ездит и там можно увеличивать шрифт, что крайне полезно, когда глаза с возрастом начинают подводить всерьёз, но тут уж кому что важнее. Так успокаивают… Даррелл или Стругацкие, Бринн или Лукьяненко, Конан-Дойль или Булгаков, Веллер или Городницкий, Саймак или О’Генри — неважно. Под настроение. Ничто не сравнится с удовольствием, которое испытываешь, уютно устроившись с хорошей книгой — ещё непрочитанной, или перечитанной сто раз и выделенной в число особо любимых, стоящих на отдельных полках, всё равно…