О саде-огороде и советах читателей…

Отзывается читатель, реагирует… Иногда, конечно, так, что хоть стой, хоть падай, чем прославилась особо нервная дама неопределённого возраста с погонялом «Красный дракон», которая выступает в жанре «поток сознания», всегда всем и всеми недовольна и строжайше автору назидает и вычитывает, явно живя в придуманной ею для личного пользования вселенной и помещая туда всех, по несчастью своему привлекших её внимание людей. Ну, особенность такая у человека. Пишет она безумно длинно, запутанно, бессвязно и агрессивно до нервной дрожи. Ужас, как человек поучать любит. Понять бы ещё, про что пишет, так и вообще бы прекрасно было. Хотя не исключено, что понимать не нужно, да и особо нечего. А то сон пропадёт или вообще сбрендишь. Проще любой негатив такого рода мимо себя пропускать.

Но бывает и такое, что появляется в комментариях что-то внятное, осмысленное и разумное — и тут чего же не отреагировать? Скажем, предложили автору, вдогон к тексту насчёт того, как он и некоторые члены его семейства проводят свободное время, завести себе огород. И это дело правильное и более чем толковое, особенно для человека, живущего в России, в Подмосковье или в какой другой сельской местности. В Штатах, Канаде или Европе его поди, заведи, особенно если ты в городе, а не на ферме живёшь — запаришься по судам пыль глотать. Но у нас — самое то. Хоть на даче, хоть в коттеджном посёлке, хоть у заимки таёжной — не вопрос. История наша такова, что подсобное хозяйство, хотя бы для того, чтобы домашние заготовки делать, любая хояйка и любой хозяин заводят при первой возможности.

Происходит это вне зависимости от социального статуса и основного занятия, которое им позволяет на хлеб насущный зарабатывать. На уровне первичных инстинктов в наших людях так закреплено и никто этого из них выбить не смог и не сможет. Если уж это советской власти не удалось… Так что огород у автора и его жены в деревне, конечно, есть. И небольшой сад есть. Не для того, чтоб всё свободное пространство вокруг строений на участке чем-нибудь засадить и засеять, а для души, гостей, детей и внуков. Как же без этого?! Так что растут у него и яблоки с грушами, и сливы, и ягода всякая, которую помянутые внуки со своими приятелями прямо с кустов летом и осенью щиплют, получая от этого куда большее удовольствие, чем если им эту ягоду из магазина привезут.

Опять же, жимолость и крыжовник, малина и клубника, смородина чёрная и красная, голубика, шиповник и ежевика, а также прочая сладкая и кисло-сладкая мелочь хороши не только в сыром, хотя и, желательно, начисто вымытом виде, но и в составе компотов, морсов, желе, муссов и варенья с повидлом и мармеладом, которые из них бабушка в сезон мастерит. И в выпечке чертовски хороши, как, впрочем, и фрукты с собственных деревьев. Как раз в этом году такой урожай яблок был… Сушить пришлось. Ну, купили сначала маленькую сушилку, потом большую, помощнее — теперь домашние яблочные чипсы угрызаем. Под настроение — самое то, и с чаем, и без. Но это — если говорить о фруктах и ягодах. А ведь на огороде не одни они растут…

Лук и чеснок, огурцы и морковь со свеклой, помидоры и сладкий перец (да и острый, хотя его много не съешь, так — на приправу чуток вырастить можно), кабачки и тыквы в нашем климатическом поясе не просто растут, но растут превосходно и замечательно вызревают на открытых грядках или под плёнкой. Салата всех типов и видов, укропа и петрушки, да и прочих съедобных трав это тоже касается. Ну и какой ещё огород автору нужен? При этом с грядками он строителей заморочил ещё на этапе строительства. Высокие грядки ему сделали, по колено, из бетона с арматурой, с закруглениями по углам, чтобы не нагибаться низко, вниз головой стоя, и коленками и прочими уязвимыми частями тела о них не стукаться, и диким камнем обложили, для красоты, которого на всех рынках стройматериалов полно.

Ну, вода для полива по всему участку и так была разведена, а для разбора урожая на огороде поставили стол, тоже бетонный и обложенный камнем, из остатков шершавых гранитных плит, которые на дорожки не пригодились. Кот на нём любит летом в солнечную погоду спать — гранит нагревается, ему там приятно устраиваться, чтобы с высоты, если что, слегка приоткрыв глаза, наблюдать, что вокруг творится. Как-то оттуда он у соседей молодую лису на участке углядел, и так её от них погнал… На редкость боевой кот. Строж и защитник. Будут ещё лисы всякие по посёлку шлёндрать! А завершает огород «домик садовника» с садовым инвентарём и погребом под домиком, и роскошная компостная яма с открывающейся крышкой. Чего ещё для полного хозяйственного счастья человеку надо?!