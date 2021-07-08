«Рынок шкур». Сарик Андреасян об индустрии эскорт-услуг

Новый сериал с реальными историями в основе приоткроет секреты Полишинеля об эскортницах, оказывающих сексуальные услуги (э-э… а есть и какие-то другие эскортницы?): Сарик Андреасян раскрутит сюжет вокруг личности Шмидта — важного поставщика на рынке элитного эскорта, который скрывает от жены и дочери род своей деятельности. Здорово, если, наконец, назовут вещи своими именами: Шмидта — сутенером, а эскортниц — тем словом, о котором вы и подумали.

Ожидания завышать не рискнем. Играть в великого моралиста Сарику точно не пристало, а в большинстве других тональностей сериал может неожиданно получиться не обещанным срывом покровов, натуральной пропагандой элитной проституции, как того уже опасаются многие пользователи. Есть риск свести все к осуждению плохого-циничного Шмидта и назойливо выдавливать из зрителей сопереживание его «несчастным жертвам», отчаянно тоскующим в дорогих машинах за извечно лживым кадром «Инстаграма». Бонусом нас могут учить жалеть и самого Шмидта, которого «жизнь сурово накажет» за шкурное мерило живых людей, которые всего лишь «хотели вырваться из нищеты» или «заработать на операцию кашляющему котенку», а потом «слегка увлеклись».

Собственно, главное ожидание — именно посыл сериала. С Сариком это всегда интересно: он ведь умеет так осудить, что похвалит, и похвалить так, чтобы захотелось массово осудить. Лишь бы картинка на анонсе (взятая сюда и нами) не стала пророческой и мы не начали завидовать даме изображенной на ней — так у Сарика тоже бывает.