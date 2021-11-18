Игра в каналью: Егор Бероев теперь covid-free?

Герой борьбы со здравым смыслом, Егор Бероев, похоже, сдался. Крестовый поход против вакцинации торжественно завершен. Пока не знаем, возобладал ли разум, общественное мнение, экскурсия в «Коммунарку» или просто позвонил кто-то сверху с предложением закончить клоунаду — но герой подмостков не меняет график и вольготно чувствует себя в режиме covid-free. Уже 15 ноября он выйдет на сцену Театра им. Моссовета в «Варшавской мелодии», хотя по убеждениям и сообразно принятым нормам, по идее, не должен бы.

Иными словами, прививку он все же сделал — чем защитил себя и близких, молодец. Либо же, как вариант, чья-то протекция позволяет комфортно двигаться против течения и нарушать принятые запреты. Но этот вариант рассматривать совсем не хочется — не верим, что человек может так низко пасть.

А какие были яркие эпитеты! Третий рейх, желтые звезды, поражение в правах, унижения и сегрегация. Однако как только на горизонте замаячил гонорар, все это сразу куда-то подевалось…