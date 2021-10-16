Ждем, когда созреет кукуруза

Сарик Андреасян продолжает метить значимые жизненные события и происшествия. Теперь неугомонный режиссеро-продюсер загорелся снять кино о Дамире Юсупове — пилоте гражданской авиации, посадившем в 2019 году самолет в кукурузном поле. История была громкой и красивой — самолет тогда при взлете из Жуковского столкнулся со стаей птиц, у него отказали оба двигателя, но Юсупов сумел посадить самолет прямо в поле.

Продюсером выступит студентка Андреасяна Екатерина Муратова, сценарий пишет Алексей Гравицкий. Сам Сарик уже настрочил, что ждет, когда созреет кукуруза, дабы приступить поскорее к съемкам. А у нас конкретно в киношном разрезе всего три вопроса.

1. Почему до сих пор никто другой не взялся за экранизацию столь захватывающей истории, тем более что в Сети она считается неоднозначной, и можно было снять не просто картонный героический панегирик, а драму о сложности выбора (по мнению некоторых, ему следовало просто вернуться в аэропорт и не рисковать).

2. Каким чудом целых два года мимо столь хайпового сюжета проходил сам Сарик, свои изрядные дыры в таланте продюсера и режиссера старательно затыкающий драматизмом или раскрученностью оригинальной истории?

3. Понимает ли Дамир Юсупов, в чьи руки он отдает память о своем подвиге? Раньше часто в интервью звучал вопрос: «кому бы из актеров Вы доверили сыграть себя?». Так вот мы бы ни за что не хотели, чтобы о нашей жизни снял фильм Сарик Андреасян, и грустно, что образ-картинку о чудесном спасении на кукурузном поле зафиксирует для последующих поколений именно этот режиссер.

Нет, ну мы честно продолжим верить, что и здесь случится чудо: и фильм у Андреасяна получится живым и хорошим. Но скорее кукуруза созреет где-нибудь на Венере…