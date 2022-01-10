Прокат «Чемпиона мира» пытается спасти лично Ольга Любимова

Глава Минкульта поделилась впечатлениями от просмотра «Чемпиона мира», назвав фильм и прекрасным, и классным, отметив целую россыпь замечательных мужских образов, а также отметив, что создателям удалось 2,5 часа держать в зрительском напряжении, и это в картине о шахматном поединке.

К Ольге Борисовне вопросов никаких — она честно пытается спасти прокат и реагировать могла абсолютно искренне. Но, господа прокатчики: чем вы думали, впихивая шахматный нерв в новогодние праздники? Почему даже у нас заранее возникали стойкие сомнения в вашем плане, а все ваши топ-маркетологи касс, менеджеры психологии, гуру аудитории и прочие дистрибдайзеры-мерченбилдеры утопили в прокате очередной, скорее всего, хороший фильм?

Мы не устанем повторять, что рынок проката нуждается в строгой реформе. Прозрачный, вертикальный и исключительно с полным отечественным управлением, вместо произвола иностранных прокатчиков. Если провал «Чемпиона мира» станет последней каплей и спровоцирует решающий ход королевы, то можно считать, что гамбит был оправдан.